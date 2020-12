live Lazio, Reina: "Con il Bruges serve umiltà. Strakosha? Nessuna polemica"

Insieme a Inzaghi, nella conferenza della vigilia di Lazio-Bruges, c'è Pepe Reina. Il portiere spagnolo, ormai titolare della squadra biancoceleste, parlerà alle 15.Segui la diretta testuale della conferenza!

Ore 15.16 - Inizia la conferenza stampa di Reina:

Cosa dirai domani alla squadra?

"Siamo consapevoli della nostra forza. Sarà una partita speciale, con il sapore di una finale. Dobbiamo avere sempre il senso del divertimento e fare in campo le cose che proviamo in settimana. Abbiamo già giocato contro di loro a Bruges, sappiamo che palleggiano e ti fanno correre. Dobbiamo essere umili e accettare che ci saranno più partite all'interno della stessa gara".

Quanto ti piace giocare con i piedi?

"Nel calcio attuale e per il nostro gioco è importante, anche se ogni tanto si corre il rischio di sbagliare. Per noi è fondamentale uscire dalla prima pressione per avere più spazio in avanti".

Cosa ti ha sorpreso della Lazio? E in cosa deve migliorare la società?

"La società vuole fare un altro passo in avanti. Mi piace tantissimo la compattezza del gruppo e del club. C'è una forza mentale straordinaria, nessuno molla mai fino alla fine. Il gruppo deve rimanere unito, nessuno di noi è sopra un altro compagno. La società viene prima di tutto, prima dell'ego di ogni singolo elemento".

Ti aspettavi di diventare titolare?

"Tutti lavoriamo per giocare il miglior numero di partite. Il mio rapporto con Strakosha è ottimo, facciamo il massimo imparando l'uno dall'altro. Il vantaggio è che sia io che lui possiamo giocare in qualsiasi momento, questa deve essere una fortuna per la squadra. Non ci devono essere polemiche. Io sono felice ora, ma anche lo sforzo che fa Thomas in ogni allenamento è straordinario".

Ore 15.21 - Finisce la conferenza stampa.