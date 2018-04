LIVE TMW - Lazio-Salisburgo, Felipe verso la panchina. Inzaghi col 3-5-1-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

14.10 - Sono quarantamila i biglietti venduti per questa sera all'Olimpico: a comunicarlo è stato Radio Stefano De Martino, direttore della comunicazione biancoceleste: “Abbiamo raggiunto quota 40.000 biglietti con disponibilità in Tevere e Monte Mario di 3-4mila posti, prima di pensare ad aperture di altri settori aspettiamo l’esaurimento di questi ultimi tagliandi. Sarà fondamentale la cornice di pubblico in una gara molto difficile contro una squadra quotata in Europa che gioca un bel calcio. La squadra è chiamata ad una prestazione importante di fronte ad un pubblico altrettanto importante”.

13.31 - Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Salisburgo, in programma questa sera alle ore 21:05 allo Stadio Olimpico di Roma.

Portieri: Guerrieri, Strakosha;

Difensori: Basta, Bastos, de Vrij, Luiz Felipe, Patric, Radu;

Centrocampisti: Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Felipe Anderson, Immobile, Nani.

13.18 - Solo due sconfitte, entrambe ininfluenti, per la Lazio in questa stagione in Europa League. La prima nella fase a gironi, all'ultima giornata, contro lo Zulte Waregem, mentre la seconda nell'andata degli ottavi di finale contro la Steaua Bucarest.

13.09 - Sarà una giornata particolare per il tecnico della Lazio Simone Inzaghi che proprio oggi compie 42 anni.

13.00 - Pochi dubbi di formazione per Simone Inzaghi che dovrebbe lasciare in panchina Felipe Anderson pronto a utilizzarlo a gara in corso. Queste le probabili formazioni della sfida di questa sera all'Olimpico.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. A disposizione: Guerrieri, Bastos, Marusic, Murgia, Felipe Anderson, Nani, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.

SALISBURGO (4-4-2): Walke; Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer; Haidara, Samassekou, Schlager, Berisha; Gulbrandsen, Dabbur. A disposizione: Stankovic, Pongracic, Onguene, Leitgeb, Farkas, Wolf, Minamino. Allenatore: Marco Rose.

12.45 - Dopo la due giorni di Champions torna in campo l'Europa League e l'unica italiana impegnata e rimasta in corsa è la Lazio di Simone Inzaghi che affronterà all'Olimpico, nella gara di andata dei quarti di finale, il Salisburgo. Questo il programma completo:

Arsenal-CSKA Mosca

Atletico Madrid-Sporting

Lazio-Salisburgo

Lipsia-Marsiglia