LIVE TMW - Lazio-Salisburgo, le ufficiali: Inzaghi con L.Alberto-Immobile

19.45 - Queste le formazioni ufficiali di Lazio-Salisburgo, match valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League:

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Radu, de Vrij, Luiz Felipe; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. All. Inzaghi.

SALISBURGO (4-4-2): Walke; Lainer, Ramalho, Ćaleta-Car, Ulmer; Haidara, Samassékou, Schlager, Berisha; Gulbrandsen, Dabbur. All. Rose.

19.25 - Arrivati 13 pullman di tifosi ospiti, mentre da poco è arrivato il bus della Lazio allo stadio Olimpico.

19.05 - Raffaele Sergio, ex calciatore biancoceleste, ha così parlato a Elle Radio: "La Lazio può far bene in Europa, ha la qualità per arrivare fino in fondo, rispettando sempre tutti gli avversari, ma anche sulla base di quanto fatto vedere nei precedenti turni di questa Europa League".

18.40 - Tutto pronto nello spogliatoio della Lazio, a poco meno di un'ora e mezzo dall'inizio della sfida contro il Salisburgo.

18.14 - A poche ore dall'inizio del match Lazio - Salisburgo il responsabile marketing biancoceleste Marco Canigiani ha fornito alcuni aggiornamenti circa l'affluenza che si registrerà stasera allo Stadio Olimpico. Ecco le sue parole ai microfoni di Lazio Style Channel: "Un'affluenza del genere in Tribuna Tevere non si registrava da tanto tempo. Sono rimasti dei posti solamente nel parterre, il resto è tutto esaurito. Consiglio quindi a chi ha possibilità di farlo di anticipare l'orario di partenza verso l'Olimpico per facilitare l'ingresso allo stadio. Ricordo inoltre che fino alle 18.00 sarà ancora possibile acquistare dei biglietti in Tribuna Tevere e in Monte Mario con la promozione di Sky. Dopo di che i tagliandi rimasti potranno essere acquistati solamente senza promo".

17.41 - Mario Facco, difensore dei biancocelesti dal '68 al '74, ha parlato ai microfoni di TMW in vista della sfida di questa sera: "Mi aspetto una Lazio migliore di quella vista finora. Una Lazio che torni ai livelli che ha dimostrato di poter mantenere, che cerchi di centrare l'obiettivo. Europa League o quarto posto? Io non punto su niente. Non puoi andare a giocare a pallone per dire questo mi interessa e questo no. Ti deve interessare tutto, altrimenti rischi di perdere tutto. E poi si fanno i conti".

16.55 - Attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale la Lazio ha postato una foto dell'Olimpico pronto per la sfida di questa sera:

16.11 - Dopo il faticoso successo sulla Dinamo Kiev e l'aggiramento dell'ostacolo Steaua Bucarest, la Lazio si trova meritatamente tra le migliori otto di Europa League, una manifestazione che preso sin da subito sul serio e che vorrebbe portare fino in fondo. Il sorteggio è stato benevolo e forse tra le sette possibilità, la formazione austriaca rappresentava l'opzione migliore: questo sulla carta, mentre sul campo la squadra biancoceleste dovrà meritare, possibilmente evitando di sbagliare l'andata come successo contro ucraini e rumeni, il passaggio del turno contro la rivelazione Salisburgo.

15.51 - Non ci sarà dunque Adam Marusic nella sfida di questa sera all'Olimpico, con Simone Inzaghi che non lo ha convocato.

15.26 - In vista della sfida di questa sera il terzino della Lazio, Patric, ha deciso di dare la carica attraverso il suo profilo di Twitter: “Questa sera abbiamo bisogno di voi e come sempre non falliremo, andiamo tutti uniti per la Lazio”.

14.48 - Fredrik Gulbrandsen, attaccante del Salisburgo, ha parlato al portale austriaco Laola1, in vista della sfida di questa sera contro la Lazio: "È una grande partita, un quarto di finale e sappiamo cosa ci aspetta nella fase a eliminazione diretta. Siamo consapevoli di aver battuto dei top club, ma certamente stasera avremo bisogno di un’altra grande prestazione. La Lazio è un’ottima squadra, sarà entusiasmante. “Ho mostrato quello che posso offrire diverse volte in questa stagione. E, anche se lui è il titolare, ho giocato molte buone partite meritandomi questo minutaggio. Sicuramente è un’occasione per me, ma ogni gara lo è. Immobile pericolo numero 1? Loro giocano con cinque difensori, ma con un atteggiamento non particolarmente difensivo. Si coprono comunque molto bene e poi ovviamente hanno Immobile che è in un grandissimo momento di forma. Dovremo stare attenti, anche il resto del collettivo è forte. Il Dortmund era più forte a livello di singoli, ma la Lazio è in un buon momento così come noi. Siamo pronti".

14.10 - Sono quarantamila i biglietti venduti per questa sera all'Olimpico: a comunicarlo è stato Radio Stefano De Martino, direttore della comunicazione biancoceleste: “Abbiamo raggiunto quota 40.000 biglietti con disponibilità in Tevere e Monte Mario di 3-4mila posti, prima di pensare ad aperture di altri settori aspettiamo l’esaurimento di questi ultimi tagliandi. Sarà fondamentale la cornice di pubblico in una gara molto difficile contro una squadra quotata in Europa che gioca un bel calcio. La squadra è chiamata ad una prestazione importante di fronte ad un pubblico altrettanto importante”.

13.31 - Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Salisburgo, in programma questa sera alle ore 21:05 allo Stadio Olimpico di Roma.

Portieri: Guerrieri, Strakosha;

Difensori: Basta, Bastos, de Vrij, Luiz Felipe, Patric, Radu;

Centrocampisti: Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Felipe Anderson, Immobile, Nani.

13.18 - Solo due sconfitte, entrambe ininfluenti, per la Lazio in questa stagione in Europa League. La prima nella fase a gironi, all'ultima giornata, contro lo Zulte Waregem, mentre la seconda nell'andata degli ottavi di finale contro la Steaua Bucarest.

13.09 - Sarà una giornata particolare per il tecnico della Lazio Simone Inzaghi che proprio oggi compie 42 anni.

13.00 - Pochi dubbi di formazione per Simone Inzaghi che dovrebbe lasciare in panchina Felipe Anderson pronto a utilizzarlo a gara in corso. Queste le probabili formazioni della sfida di questa sera all'Olimpico.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. A disposizione: Guerrieri, Bastos, Murgia, Felipe Anderson, Nani, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.

SALISBURGO (4-4-2): Walke; Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer; Haidara, Samassekou, Schlager, Berisha; Gulbrandsen, Dabbur. A disposizione: Stankovic, Pongracic, Onguene, Leitgeb, Farkas, Wolf, Minamino. Allenatore: Marco Rose.

12.45 - Dopo la due giorni di Champions torna in campo l'Europa League e l'unica italiana impegnata e rimasta in corsa è la Lazio di Simone Inzaghi che affronterà all'Olimpico, nella gara di andata dei quarti di finale, il Salisburgo. Questo il programma completo:

Arsenal-CSKA Mosca

Atletico Madrid-Sporting

Lazio-Salisburgo

Lipsia-Marsiglia