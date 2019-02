LIVE TMW - Lazio, servirà l'impresa: tanti dubbi per Inzaghi, le probabili

Fonte: Da Siviglia, Giacomo Iacobellis

Premere F5 per aggiornare la pagina

12.10 - La carica di Inzaghi - Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di 'Sky' a poche ore dal fischio d'inizio: "Servirà una partita di coraggio e personalità. Li conosciamo abbastanza bene, ci saranno gare ravvicinate e siamo in un momento di emergenza, ma proprio dalle difficoltà possono venire fuori cose interessanti. Ci giocheremo al 100% le possibilità per ribaltare la sconfitta d'andata. A Genova per 75 minuti abbiamo fatto molto bene e in modo sfortunato abbiamo perso al 94esimo. Stasera dobbiamo fare in modo che gli episodi saranno dalla nostra".

11.35 Probabile formazione Siviglia - Saranno André Silva e Ben Yedder a trascinare il Siviglia quest'oggi nella sfida valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Questo il probabile undici: Vaclik; Mercado, Kjaer, Sergi Gomez; Navas, Sarabia, Roque Mesa, Vazquez, Escudero; André Silva, Ben Yedder.

11.30 - Probabile formazione Lazio - Tanti dubbi di formazione in casa Lazio. Simone Inzaghi è alle prese con le defezioni di Wallace, Luiz Felipe, Bastos, Luis Alberto, Berisha, Lukaku alle quali si aggiungono anche le non ottimali condizioni fisiche di Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Quest'ultimo è in bilico, mentre lo spagnolo dovrebbe partire dalla panchina: in attacco, al fianco del recuperato Ciro Immobile, ballottaggio Correa-Caicedo. A centrocampo ha recuperato Parolo, in difesa c'è Radu.

Questo il probabile undici: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Romulo (Milinkovic), Badelj, Parolo, Lulic; Correa (Caicedo), Immobile.

10.25 - Siviglia blindata - Ci sarà una Siviglia blindata quest'oggi per il match di Europa League contro la Lazio. Dopo gli scontri andati in scena una settimana fa a Roma, si temono nuovi scontri e per questo motivo tanti locali e ristoranti nei pressi dello stadio ma anche in centro hanno chiuso ieri sera e resteranno chiusi tutto oggi. Attesi a Siviglia circa 1000 tifosi della Lazio.

10.15 - Lettori di TMW, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale che vi accompagnerà fino al fischio d'inizio di Siviglia-Lazio, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Servirà una vera e propria impresa alla squadra di Inzaghi per staccare il pass per gli ottavi: nella sfida d'andata gli andalusi si sono imposti 1-0 grazie al gol realizzato al 22esimo da Ben Yedder.