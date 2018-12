LIVE TMW - Lazio, Tare: "Inzaghi merita rispetto. Champions non è ossessione"

Premere F5 per aggiornare la diretta

13.10 - Termina la conferenza stampa di Igli Tare, ds della Lazio.

12.57 - Ha influito sulla squadra il fatto di aver espresso l'obiettivo della Champions? "Non deve diventare un'ossessione. Questa squadra e questa società hanno fatto una crescita costante, quindi la conseguenza è avere obiettivi importanti grazie a un progetto tecnico che negli anni ci ha dato ragione. Dobbiamo essere consapevoli che ci saranno dei momenti sì e dei momenti no, in cui vanno analizzate molte cose. La Lazio ha sbagliato l'approccio in tante gare, ma la qualità non va messa in discussione".

12.52 - Comincia la conferenza: "Nell'ultimo mese è giusta la critica, ma quello che abbiamo subito negli ultimi giorni è troppo, si è voluto destabilizzare l'ambiente. È stato buttato tanto fango sulla scelta del ritiro, decisione presa con intenzioni completamente diverse. Noi stiamo cercando di crescere in modo importante con il tempo e voi giornalisti dovete essere bravi a criticare in modo costruttivo. Inzaghi merita tanto rispetto, lui è la storia di questo club. Nessuno ha militato più di lui qui. Vogliamo oggi lanciare un messaggio chiaro a tutti, dai tifosi ai giocatori: lui ha la nostra piena fiducia. Il percorso sarà lungo e difficile ma siamo sicuri che ci darà tante soddisfazioni".

12.30 - Lettori di TMW buongiorno e benvenuti alla conferenza di Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, atteso presso la sala stampa del centro sportivo di Formello per fare chiarezza sull'attuale momento della squadra biancoceleste, in ritiro da martedì scorso fino alla gara con la Sampdoria di sabato.