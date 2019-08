LIVE TMW - Lecce, la presentazione di Farias: "È stata una scelta facile"

Cosa si sente di promettere?

"L'importante è raggiungere l'obiettivo con il resto dei compagni. Darà tutto me stesso per farlo, in ogni singola partita".

Tandem con Lapadula?

"È un giocatore fantastico, umile. Un po' come Caputo, con cui ho giocato lo scorso anno ad Empoli. Sono certo che potremo fare bene in coppia insieme".

In quale ruolo le piacerebbe giocare?

"Mi adatto alle esigenze dell'allenatore. Giocherei anche terzino (sorride, ndr), voglio solo stare in campo per aiutare i compagni. E voglio farlo anche qui".

Qual è l'obiettivo?

"Mi piacerebbe migliorare il mio record di gol in Serie A e quindi di arrivare a doppia cifra in termini di finalizzazione. Ho fiducia di poterlo fare al Via del Mare"

Quali sono le sue condizioni fisiche?

"Mi stavo allenando a parte fin qui con il Cagliari, se il mister mi vorrà darò piena disponibilità per giocare alla prima giornata di campionato contro l'Inter".

C'è qualcuno che conosce già?

"Ritrovo Rossettini, Gabriel, Dell'Orco, Tachtsidis, con cui ci ho giocato. Mi daranno un grande aiuto per ambientarmi al meglio. Ho scelto Lecce anche perché in molti me ne hanno parlato bene".

17.03 - È in corso la presentazione di Diego Farias, attaccante brasiliano del Lecce che è stato ufficializzato nella giornata odierna. Queste le parole in tempo reale raccolte da TUTTOmercatoWEB.com: "Non ho ancora parlato con mister Liverani, lo incontrerò questa sera. È stata una scelta facile venire qui a Lecce, perché mi hanno voluto fortemente. Arrivo con grande fiducia".