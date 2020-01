LIVE TMW - Lecce, Liverani: "Avanti con ottimismo. Con Giua non c'è feeling"

È atteso a momenti, nella sala stampa dello stadio "Via del Mare" di Lecce, il tecnico giallorosso Fabio Liverani per commentare la sconfitta di misura contro l'Udinese.

Come giudica la partita?

"Credo la squadra non abbia iniziato male. Era una partita complicata, il vento non aiutava. Affrontavamo una squadra fisica, per come siamo costruiti noi possiamo avere difficoltà. Nel primo tempo abbiamo concesso poco, noi potevamo sbloccarla; nella ripresa l'Udinese ha spinto di più e noi abbiamo sbagliato sempre qualche giocata di troppo in uscita. In area di rigore arriviamo, ci manca un po' d'incisività e di cattiveria. Le difficoltà erano preventivabili, nessuno di noi pensava di salvarsi a gennaio. Andiamo avanti, ma la squadra è tornata dal punto di vista dell'impegno".

Cosa è mancato nel secondo tempo?

"A livello fisico l'Udinese è superiore. C'è un abisso tra le due squadre. Noi purtroppo, anche nelle ripartenze, abbiamo sbagliato cose elementari. È mancata un po' di esperienza, ma questa è la rosa e con questa dobbiamo andare avanti. A centrocampo manca qualcosa: uno è fuori dal progetto (Imbula), uno è ko fisicamente (Majer): abbiamo necessità di prendere calciatori alternativi".

Priorità al centrocampo?

"Non è un segreto. Al momento quattro calciatori in quel reparto sono pochi per qualunque squadra".

Terza sconfitta di fila, la preoccupa?

"Fa parte della nostra crescita. Il pubblico non è più abituato dopo due anni ad alti livelli, bisogna adeguarsi al nostro nuovo percorso. Ad oggi non me la sento di rimproverare i ragazzi".

Donati e Dell'Orco?

"Hanno fatto una gara ordinata, gli avversari ci hanno messo in difficoltà un po' nel secondo tempo. Se non si ha un collettivo in fase di non possesso, si può andare in difficoltà. Ma per me hanno fatto bene".

La prova di Babacar?

"Ha fatto una buona gara. È un ragazzo sensibile, che non aveva la condizione accettabile per fare il nostro calcio. Ha cattiveria quando calcia, è una risorsa molto importante per noi. Come lo è Farias, che sta recuperando dai piccoli infortuni: speriamo continui a mettere minuti nelle gambe".

Cosa è cambiato dopo Firenze?

"Faccio fatica a parlare dell'astratto. Mentalmente cosa può cambiare?! Dopo Firenze non abbiamo raggiunto alcun obiettivo. Non credo certe situazioni abbiano portato a un rilassamento".

La squadra fatica sempre un tempo.

"Dipende anche dall'avversario. Nella ripresa abbiamo sofferto i bianconeri, ma abbiamo anche avuto situazioni per andare a far male. Ci sta la giocata, l'uno contro uno... Poi dopo negli ultimi quindici metri ci vuole la qualità individuale".

Che ne pensa del gol annullato a Babacar?

"Ho visto 3-4 duelli di placcaggio tra Okaka e Rossettini a centrocampo nel corso della partita. Mi viene qualche perplessità se poi tale linea non viene rispettata anche in area. Evidentemente con Giua non ho un gran feeling, credo di essere stato ammonito per questo".

20.50 - Terminata la conferenza stampa di Liverani.