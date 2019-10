Fonte: Dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

23.22 - Pari con rammarico per il Lecce che questa sera è stato raggiunto sull'1-1 in quel di Genova contro la Sampdoria. Fra poco il tecnico giallorosso Fabio Liverani interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

23.30 - Inizia la conferenza stampa.

E' mancato il gol per chiudere il match?

"Nel secondo tempo abbiamo avuto un po' di occasioni con Lapadula e un paio di giocate. La squadra ha fatto una partita di grande personalità su un campo difficile. E' normale che nella partita ci sono due partite: io credo che in undici contro undici questa gara l'avremmo portata a casa".

Il rosso a Tachtsidis?

"La seconda è per un fallo che l'arbitro non ha fischiato. Il guardalinee poi lo ha segnalato e da un mancato fallo al doppio giallo ce ne passa. Ho visto diverse scivolate su Tabanelli non sanzionate. Ci prendiamo il risultato del campo e il dispiacere per una partita cambiata con l'espulsione".

Si aspettava di più dai cambi?

"No. E' normale che quando c'è l'espulsione la partita è cambiata anche per loro. Chi è entrato ha cercato di dare il proprio contributo ma in dieci la partita diventa di sacrificio. I ragazzi hanno lottato e abbiamo preso questo gol su calcio da fermo. C'è dispiacere ma torniamo a casa comunque con un risultato positivo".

23.34 - Termina la conferenza stampa di Fabio Liverani dopo il pareggio contro la Sampdoria.