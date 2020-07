live Lecce, Liverani: "Ci è mancato solo il gol, ma ci prendiamo il punto"

vedi letture

Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, interverrà tra poco in conferenza stampa per commentare il pareggio del suo Lecce alla Sardegna Arena contro il Cagliari.

21.55 – Inizia la conferenza stampa di Liverani.

Punto guadagnato o due persi?

"Si poteva vincere, ma obiettivamente ci è mancata la stoccata finale per portare via una vittoria. Ma la squadra ha fatto una prestazione di qualità, non siamo riusciti a far gol ma ci prendiamo il punto, concentrati sull'obiettivo finale. Questo è il mio modo di allenare, la squadra ha fatto quello che le ho chiesto. Siamo un corpo unico".

Perché togliere Petriccione?

"Perché giocando ogni tre giorni è normale far rifiatare qualcuno".

Cosa pensa dell'interesse del Cagliari nei suoi confronti?

"In questo momento il futuro non è una priorità, a me conta dare il massimo fino al 2 agosto, sono concentratissimo sull'obiettivo. Quel che sarà dopo, si vedrà".

21.59 – Termina la conferenza stampa.