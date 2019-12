LIVE TMW - Lecce, Liverani: "Due punti guadagnati vedendo l'andamento della gara"

Gentili lettori di TUTTOmercatoWEB.com, buon pomeriggio dallo stadio "Via del Mare" di Lecce. È atteso a momenti il tecnico dei giallorossi Fabio Liverani in sala stampa per commentare il 2-2 contro il Genoa.

L'arbitro Rocchi ha rovinato la gara?

"Per me l'unico errore dell'arbitro è il recupero. Il primo gol incassato mi pare regolare. A parte i tre di recupero, è stato impeccabile".

Anche oggi un primo tempo regalato...

"Dobbiamo fare quarantacinque minuti di riscaldamento. Faccio a fatica immaginare sia un problema d'orario, sta diventando una continuità questi primi venti-venticinque minuti regalati agli avversari".

Falco e Tabanelli hanno cambiato la partita.

"Chi entra dopo, in questo periodo, dà qualcosa in più. Falco non aveva i novanta minuti, Farias non più di trenta. Adesso ci alleniamo con continuità, chi andrà a tremila all'ora da qui ia venerdì giocherà a Brescia".

Cosa non è andato in Babacar?

"Giovedì e venerdì abbiamo fatto sia una fase di non possesso che dei flussi: forse nella prima mezzora qualcuno ha premuto il tasto reset. Non solo lui, nel primo tempo hanno giocato tutti male. C'è tanto da migliorare, vorrei riuscire a prendere gol con errori diversi".

Bicchiere mezzo pieno?

"Se parliamo di occasioni, sono due punti persi. Se vediamo il primo tempo, sono due punti guadagnati. Mi è piaciuta la reazione, ma ci manca il gestire gli eventi: bisogna indirizzare l'evento. Non riuscire a capire nel finale, contro una squadra in nove, cosa fare col pallone mi preoccupa".

Tachtsidis?

"Anche lui ha grandi qualità, ma i difetti sono sempre gli stessi. Uno come lui di un metro e novantacinque e di novanta chili non può perdere tutti i duelli fisici in mezzo al campo. Deve essere più importante".

Simile alla gara col Livorno di un anno fa

"Meriterebbero una vittoria, perché io li vedo come lavorano in settimana. Il dispiacere è nel vederli raccogliere meno. Forse il chiacchiericcio della prima vittoria in casa dà un peso in più. C'è sempre un tarlo, sempre qualcosa da migliorare. Dobbiamo essere più bravi mentalmente".

Il tridente Falco-Farias-La Mantia?

"Abbiamo proposto questo trio anche a Torino. Dipende dalla loro condizione, dai momenti delle gare. Falco oggi aveva trenta-trentacinque minuti, Farias una ventina. La condizione in quel reparto oggi era deficitario. Speriamo di averli continuativi e senza intoppi".

15.30 - Terminata la conferenza stampa di Liverani.