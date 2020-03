live Lecce, Liverani: "Dura commentare un 7-2, Atalanta straordinaria"

Buon pomeriggio dallo stadio "Via del Mare" di Lecce

Come commenta la gara?

"Diventa difficile commentare un 7-2. Noi, specialmente con l'Atalanta e con squadre di questa tecnica, non siamo in grado di potercela giocare. Paghiamo l'enormità del risultato, è un dispiacere ogni sconfitta: per me le statistiche non hanno importanza. Dispiace perché la rimetti in piedi in determinati modi e poi raccogli zero punti".

È mancato il guizzo?

"L'episodio può cambiare la storia di una gara, ma bisogna essere obiettivi: i nerazzurri fanno questo percorso da tanti anni, formano una squadra straordinaria. Ad oggi può farne cinque o sei a tutti. Dispiace vedere a volte la rassegnazione dei ragazzi".

Quanto è grave non avere alternative in avanti?

"Molto, anche per cambiare in corsa. Lapadula ha dato tutto, Mancosu in un ruolo si adegua... Poi abbiamo fuori Farias, Falco, Babacar. Speriamo di riaverli a breve, soprattutto per le alternative".

In settimana ci sarà un incontro per il caso rinvii.

"Nel calcio dovrebbero essere prese decisioni in tempi e modi giusti. Ci sono gerarchie, il Governo ha preso una decisione giovedì e deve valere per tutte le squadre. La Lega fa da garante per venti squadre, non per quattro o cinque. Una volta fissate le date, lo statuto prevede che siano solo i club a cambiare tali date. Non è limpido e sereno far giocare alcuni scontri salvezza così. Serviva far slittare l'intera giornata".

Gli applausi del pubblico?

"Credo la gente di Lecce abbia capito questa squadra, la sostiene da sempre e l'ha stimolata quando andava fatto. Uno stadio e una Curva così meritano gli applausi: i tifosi sono intelligenti, sanno che tra questa formazione e l'Atalanta c'è un abisso. Peccato per questo risultato".

