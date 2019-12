LIVE TMW - Lecce, Liverani: "Il secondo gol non si può commentare, troppi regali"

Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb. Premi F5 per aggiornare!

Ha tirato le orecchie ai suoi giocatori?

"Le giornate storte capitano, siamo una squadra costruita per salvarci il 24 maggio. L'importante è avere le motivazioni, queste partite fanno parte del percorso. Non si può mai abbassare l'attenzione, bisogna togliere qualche regalo di Natale come oggi, diventa difficile andare poi ad allenare gli errori individuali".

È preoccupato?

"Sono preoccupato dalla poca percezione del pericolo. Dopo il 3-0 non ha più senso analizzare una fase difensiva, voglio pensare ai primi due gol e prima di quelli non ricordo una parata. Non c'era nessuna idea di poter prendere gol così, il secondo gol non è nemmeno commentabile".

Tonali?

"È un 2000 che gioca con questa tranquillità, se lo hanno portato in nazionale vuol dire che ci sono prospettive. In questa categoria chi ha le sue qualità gioca senza nessun dubbio".

