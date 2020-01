È atteso a momenti, nella sala stampa dello stadio "Via del Mare" di Lecce, il tecnico dei giallorossi Fabio Liverani per presentare la gara in programma domani pomeriggio contro l'Hellas Verona. Conferenza che seguiremo con la consueta diretta testuale.

12.38 - Qualche minuto di ritardo, ma dovrebbe arrivare a breve avanti ai microfoni il tecnico Liverani.