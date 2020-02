vedi letture

Quanto pesano le assenze in avanti?

"Centrocampisti come Majer, Barak, Deiola, hanno caratteristiche per poter arrivare a segnare. Nel calcio non conta quanti attaccanti hai in campo, ma che attitudini hai. Non potrò mai dimenticare la Lazio di Eriksson, con cinque centrocampisti straordinari e senza punte. Ieri ci ho scherzato con Majer, lui ha segnato".

Lo stava sostituendo con Petriccione...

"Sì, sul rigore ha avuto un pestone importante. Poi mi ha dato disponibilità di continuare e non l'abbiamo cambiato".

Falco è recuperabile?

"Ha sentito una scossa sul retto, lo potremo capire nelle prossime ore".

Non abbiamo visto il Lecce travolgente delle ultime due partite.

"C'è anche l'avversario in campo. A livello di malizia siamo ancora un po' ingenui, a favore di vento nel primo tempo avremmo dovuto verticalizzare di più e invece abbiamo fatto il contrario. La Spal ha giocato a calcio, ha provato a metterci in difficoltà ed è una squadra adeguata a fare questo campionato".

La squadra deve essere più cinica?

"Siamo arrivati in due occasioni al tiro con Majer, due con Barak. Abbiamo perso Saponara, Falco... Qualcosina dovevamo cambiarla, Shakhov è entrato bene. La squadra sta trovando il piacere di giocare al calcio".

Ha fatto una tabella-salvezza?

"Ho sempre messo quaranta come quota salvezza, ad oggi mancano quindici punti e dobbiamo provare a prenderli con chiunque".

Che previsioni ha fatto?

"Più squadre teniamo meglio, più il campionato resta vivo".

