LIVE TMW - Lecce, Liverani: "Squadra fatta al 90%. Oggi era ingiocabile"

Il Lecce torna in Serie A ed esordisce cadendo per 4-0 a San Siro contro l'Inter. Una gara dominata dall'undici di Antonio Conte che il tecnico della formazione salentina, Fabio Liverani, commenta in sala stampa. Seguila live su Tuttomercatoweb.com. "Non faccio drammi per una partita, abbiamo preso i primi due gol in uscita, in possesso e in questa categoria ti puniscono. Il percorso del Lecce è in salita, è un percorso dove dobbiamo fare 40 punti e possiamo farli dovunque. Quando perdi una partita devi metterla da parte così come quando vinceremo. Il passivo è immeritato ma è l'inizio di un percorso: sappiamo quanta fatica dovremo fare, non cambia molto oggi, c'è solo una gara in meno".

Sulla rosa "La squadra è quasi fatta al 90%, abbiamo degli obiettivi ma da noi non possono arrivare giocatori che arrivano e vincono le partite. Questa squadra ha le possibilità per giocarsela con tutti, ci sono 9 squadre impari sulla carta. Poi ci sono difficoltà, poi possiamo trovarle magari meno in condizione ma troveremo gare sulla carta non giocabili. Abbiamo giocato con personalità, a tratti con un buon calcio ma non basta per vincere le partite. Non vedo grandissime difficoltà che non c'erano prima".

Sulla squadra "L'equilibrio lo trovi allenandoci insieme, anche coi nuovi. Serve tempo ma non possiamo esimerci dal poter giocare a calcio. In ogni gare però non dovremo giocare sfrontati, concedendo ripartenze In alcuni momenti si giocherà nella nostra metà, in altri nella loro ma non sono quel tipo di allenatore che vuole e sa giocare solo nella mia metà campo e ripartire".

