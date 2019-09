LIVE TMW - Lecce, Liverani: "Tachtsidis out, con la SPAL senza ansie"

12.15 - È atteso a minuti il tecnico del Lecce Fabio Liverani in conferenza stampa per presentare la sfida in programma domani sera contro la SPAL e valevole per il quinto turno del campionato di Serie A.

Come sta la squadra?

"Sicuramente l'unico a non far parte del gruppo sarà Tachtsidis, per gli altri valuteremo. Aspettiamo qualche ora, può capitare di perdere elementi quando si gioca ogni tre giorni".

Quali sono le condizioni di Tachtsidis?

"Oggi ha l'ecografia di controllo per l'affaticamento post-partita. Ha un dolore alla coscia, valuteremo. Anche per gli altri (Farias e Lapadula, ndr) cercheremo di capire se potranno essere della gara".

Che partita si attende?

"Dobbiamo avere la palla e gestirla bene, dobbiamo approcciare alla gara come abbiamo sempre fatto. Se sbagli tanto può succedere di perdere entusiasmo, subisci il contropiede avversario".

Contro il Napoli cosa non è andato?

"Non siamo stati bravi tecnicamente, a differenza della gara vinta sei giorni prima a Torino. Abbiamo sofferto anche contro i granata, ma abbiamo fatto meglio".

Preoccupato per i troppi gol presi?

"Non sono molto preoccupato, lo sarei se prendessimo gol a difesa schierata. Contro il Napoli sono stati tutti diversi, il terzo da una rimessa laterale e il quarto da una palla persa in uscita. Di sicuro dobbiamo migliorare, domenica abbiamo apparecchiato la tavola agli avversari. Ma i partenopei, come l'Inter, possono fare tre-quattro gol a chiunque".

Sta pensando al turnover?

"Tutti i componenti della rosa hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe, dobbiamo gestire l'energia. Gioca comunque chi è in forma. Tabanelli, ad esempio, ha svolto tutta la preparazione ma non meritava il posto da titolare nelle prime giornate, poi si è riscattato e ora vuole tenersi stretta la maglia".

Come stanno gli altri?

"Imbula sarà convocato ed è disponibile a scendere in campo. Meccariello? È in gruppo, ma non è ancora pronto per giocare".

Che pensa di Benzar?

"Il campionato italiano è difficile, sia per i grandi campioni che per chi ci arriva per la prima volta. Serve furbizia, un po' di malizia. Lui deve pensare solo a lavorare, è sulla buona strada e soprattutto sta conoscendo sempre meglio la lingua".

Tornando ai prossimi avversari, che idea si è fatto della SPAL?

"Ha conquistato la Serie A dopo una doppia promozione, proprio come noi e quindi dovremmo prendere esempio. Ha uno stadio di proprietà, ha calciatori da categoria. Noi dobbiamo seguire il loro modello. Hanno tre punti come noi, ce la giocheremo senza ansie".

Come affronterete la squadra di Semplici?

"Con la tecnica, che per noi è fondamentale. Non conta soltanto il risultato, ma la semplicità: nel calcio è il miglior fattore, è alla base del nostro calcio".

Tornando al Napoli: un po' precipitosi?

"Non so a cosa possa essere dovuto. Forse il caldo, l'emozione del pubblico delle grandi occasioni. Lavoreremo anche su questo".

Come si vince contro la SPAL?

"Serve molta aggressività, oltre che attenzione e appunto tecnica. Se manteniamo ordine e compattezza, possiamo fare risultato".

12.39 - È terminata la conferenza stampa pre-partita di Fabio Liverani.