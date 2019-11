LIVE TMW - Lecce, Liverani: "Vedo ampi margini di crescita, bravi i miei"

Buon pomeriggio dallo stadio "Via del Mare" di Lecce. Tra qualche minuto è atteso in conferenza stampa il tecnico dei giallorossi, Fabio Liverani, per analizzare nel dettaglio la sfida contro il Sassuolo.

Come spiega i due tempi giocati dai giallorossi?

"Faccio fatica a rispondere. Abbiamo fatto tre partite in sette giorni, con tanti defezioni e oggi abbiamo sfidato una squadra che due anni fa ha giocato in Europa. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo subito situazioni e creato occasioni per segnare. Abbiamo tenuto il 2-1, poi il gol lo abbiamo regalato noi. Vedo una squadra con grandi margini di crescita. C'è l'amarezza per aver perso quattro punti nelle ultime due".

È mancato equilibrio?

"Quando c'è un calciatore come Boga, crea scompigli a tutti. Le difficoltà più grandi le abbiamo avute lì".

Che pareggio è stato?

"Abbiamo fatto quattro risultati utili di fila, per una neo-promossa sono tanta roba. Abbiamo più da recriminare per i punti persi: lavoriamo e cerchiamo di migliorare".

De Zerbi ha detto che la stima.

"È stata una partita bella per chi è venuto a vederla, entrambe potevamo vincerla. De Zerbi ha un suo metodo di fare calcio, oggi noi siamo il Sassuolo del primo anno".

Il cambio di Babacar?

"Venerdì ha preso un colpo, ieri non si è allenato. Dopo un minuto si è accasciato al suolo, in mezzo al campo lo ha rifatto. Pensavo avesse avuto un riacutizzarsi del dolore alla caviglia".

Cosa è scattato in Lapadula?

"Ha ritrovato il brio fisico, la porta. Ci sono momenti in cui riesce tutto, in questo momento fa il lavoro di una squadra che lotta. L'identikit giusto per chi lotta per non retrocedere".

Che gol Falco...

"A Genova ha sfiorato i dodici chilometri in partita, non li ha mai fatti nemmeno con la macchina. Pippo è un giocatore che, in un anno, ha dimostrato di essere forte. Queste partite vanno fatte con fisicità e con le qualità di Falco".

17.47 - Terminata la conferenza stampa di Liverani.