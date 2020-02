LIVE TMW - Lecce, Liverani: "Vinto contro una delle squadre migliori d'Italia"

Al San Paolo finisce 3-2 per i salentini.

Impresa del Lecce che batte al San Paolo in Napoli con la doppietta di Lapadula e la rete di Mancosu. A breve le parole in conferenza del tecnico Fabio Liverani.

Non c'èra modo migliore per festeggiare la 100esima panchina con il Lecce...



"Vittoria importante contro una delle squadre più forti del campionato che viveva anche un grande momento. Questo mi trasmette grandi sensazioni dopo la gara di oggi".

Cosa ha pensato dopo il gol dell'1-1?

"Abbiamo preso gol ingenuo, addirittura in contropiede sul campo del Napoli. Questo la dice lunga sulla nostra filosofia. La squadra dopo quel gol si è subito ricompattata e siamo riusciti a trovare la rete del 2-1, poi è arrivato il 3-1 che è un gioiello di Mancosu. Sul gol del 3-2 c'è stato un calo di concentrazione che non voglio più vedere".

Quali sono gli obiettivi?

"Noi restiamo concentrati sul nostro cammino. Per il Napoli questa è una brutta sconfitta, la strada per la Champions League diventa molto complessa".

Il mercato di gennaio ha cambiato questa squadra?

"Credo che siano arrivati con grande entusiasmo ed hanno anche alzato il livello di competitività. Oggi per giocare da titolare devi sempre dare il massimo, prima la formazione era fatta dal martedì perchè ci allenavamo in dodici".

Il suo Lecce sta riscrivendo anche le regole della lotta salvezza con una squadra che propone anche calcio...

"Credo di sì. Ormai col Var non puoi pensare di stare chiuso in area per 90', a volte sono stato criticato ma la mia idea di calcio è quella di giocarsela su ogni campo. Bisogna provare ad avere una fase difensiva organizzata, ma anche provare ad offendere".

Falco e Lapadula oggi sono stati decisivi



"Oggi c'è grande abbondanza in mediana e conquistarsi il posto è un valore aggiunto, basti pensare al fatto che dalla panchina sia entrato Mancosu. Per me è un grande orgoglio avere calciatori che entrano dalla panchina così".