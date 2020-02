LIVE TMW - Lecce, Paz: "Orgoglioso di aver esordito con questa maglia"

Gentili lettori di TUTTOmercatoWEB.com, buon pomeriggio dalla sala stampa dello stadio Via del Mare di Lecce. C'è grande attesa per le prime dichiarazioni di Nehuen Paz come nuovo difensore giallorosso. Seguiremo in diretta la conferenza di presentazione.

Ha esordito domenica: cosa ha provato? A Bologna cosa non ha funzionato?

"Contro il Torino ho visto quasi tutta la partita dalla panchina, ma ho visto una sfida magnifica. Entrare con questa maglia è stato motivo di orgoglio per me, sono entrato concentrato nonostante il largo risultato. A Bologna non so dire cosa non sia andato per il verso giusto, ma io ho sempre lavorato duro. Appena mi ha chiamato il direttore sportivo Meluso ho subito accettato questa piazza".

Cosa può dare a questa squadra?

"Sono venuto con la voglia di fare bene, per aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo salvezza. Sono arrivato qui sabato, domenica ho giocato una decina di minuti".

I tifosi possono aiutarvi?

"Mi è piaciuto molto il clima, in Italia non si vede ovunque un ambiente così".

Preferisce di giocare nella difesa a tre o a quattro?

"Per me è uguale, io sono mancino e preferisco a sinistra. Quanti difensori ci siano non importa".

Con quale spirito è arrivato qui?

"Voglio giocare, ho bisogno di scendere in campo e di avere fiducia. Qui l'ho già trovata parlando con società e allenatore, questo mi aiuterà per fare bene in partita".

Ha parlato con Fenucci?

"Mi ha parlato benissimo della città, della società. Sono felicissimo di essere qui".

Mihajlovic le ha parlato di Liverani?

"È stato un trasferimento dell'ultim'ora, quando è successo questo Mihajlovic era in ospedale".

Ha visto ieri il Napoli?

"Sulla squadra non c'è nulla da dire, si commenta da sola. È una squadra fortissima, noi dobbiamo andare lì e fare una partita perfetta, come fatto col Torino".

Qual è stato il difensore più forte con cui ha giocato?

"Danilo ha giocato con me a Bologna, sono sempre stato vicino a lui e mi è sempre piaciuto molto. E mi ha aiutato tanto".

15.28 - Terminata la conferenza di Paz.