LIVE TMW - Lecce, Sticchi Damiani: "Amareggiati. Regola non applicata"

Domenica amara per il Lecce, che dopo 4 risultati utili consecutivi perde all'Olimpico contro la Lazio (4-2). Una gara comunque ben giocata dalla squadra di mister Fabio Liverani, che non si è presentato in sala stampa. Al suo posto, per commentare la partita, c'è il presidente Saverio Sitcchi Damiani :

"Parlo io perché i ragazzi e il mister sono estremamente rammaricati. Non abbiamo compreso perché non sia stato fatto ripetere il rigore di Babacar. C'è la regola numero 14, lettera C. Quando in area, su rigore, ci sono i giocatori delle due squadre il rigore va ripetuto. Lapadula era dentro solo col corpo, i calciatori della Lazio erano invece dentro anche con i piedi. Non sto parlando del penalty a favore della Lazio, sto parlando della mancata applicazione di una regola. Anche per rispetto dei nostri tifosi, oggi in 4mila sono venuti qui a Roma".

Sulla Lazio:

"La Lazio mi ha fatto un'impressione straordinaria, è fortissima. Ma è una squadra che ti lascia anche giocare. Oggi era anche un po' stanca, per questo credo che l'episodio da rigore sia stato decisivo".

