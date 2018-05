LIVE TMW - Lega A, è iniziata l'assemblea decisiva per il futuro dei diritti tv

Premi F5 per ricaricare la pagina

Fonte: dalla Lega di A, Antonio Vitiello

© foto di Federico De Luca

15.28 - Con qualche minuto di ritardo, è formalmente iniziata l'assemblea di Lega in Serie A. Presenti tutte le 20 società della stagione 2017/2018.

15.13 - Arrivato Giovanni Malagò, numero uno del CONI e commissario straordinario della Lega di Serie A.

14.58 - Per l'Inter è presente il CEO Antonello. Tutti i dirigenti sono già saliti nella sala delle riunioni dove si deciderà il futuro dei diritti tv della Serie A.

14.54 - Presente anche Giulini, arrivato Cairo. Non ci sarà invece Fassone: a rappresentare il Milan sarà Fabio Guadagnini.

14.51 - Arrivati pochi istanti fa anche Lotito e Vrenna. Assemblea pronta a prendere il via e praticamente quasi al completo.

14.50 - Proseguono gli arrivi, tutti a bocche cucite, dei dirigenti nella sede della Lega di A. Ecco Setti, Perinetti, Romairone, Fenucci e Percassi.

14.37 - Già arrivati in Lega di A tanti dirigenti. Preziosi, Marotta, Ferrero, Carnevali, Ausilio, Paratici, Bigon, sono alcuni dei dirigenti già in Via Rosellini.

14.30 - Via all'Assemblea di Lega in Via Rosellini alle ore 15 a Milano. Due i punti principali all'ordine del giorno: la governance, con l'elezione di due consiglieri federali, di quattro consiglieri di Lega. Micciché è già eletto Presidente ma non sarà operativo finché non si completerà la governance. Poi i diritti tv: verranno valutate le nuove garenzie presentate da MediaPro. Oggi può essere il giorno decisivo: i club di Serie A potrebbero decidere di rescindere l'accordo col quorum che resta sempre a 12 club.