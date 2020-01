Fonte: inviato a Milano

18.25 - Prima volta del presidente - Esordio in via Rossellini per Paolo Del Pino, nuovo presidente della Lega Serie A che oggi ha partecipato alla sua prima assemblea dopo l’elezione, alla presenza dei rappresentanti di tutti i club del nostro massimo campionato. Al termine dell’assemblea, l’incontro con la stampa.

“I lavori sono andati molto bene - ha spiegato - in un clima molto coeso e unito. Sono molto soddisfatto, non ci sono temi particolari: l’agenda prevedeva soltanto alcuni aggiornamenti sul tema dei diritti, sul quale non ci sono novità anche perché sarà un percorso abbastanza lungo. Ho in programma di visitare tutti i club, anche per farmi un’idea di quali sono le strutture e le esigenze di ciascuno.

Ho accettato questo incarico con più obiettivi. Il primo è di trasformare la Lega Serie A in una media company attiva a livello internazionale. Non si tratta di fare il proprio canale, ma dell’attitudine con cui affrontare la propria vita quotidiana. Credo che il momento sia in continua evoluzione: crescono piattaforme alternative che vanno a soddisfare esigenze diverse".