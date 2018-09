LIVE TMW - Leiva: "Chiudere la carriera con la Lazio? Non ci penso"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Esordio in Europa League per la Lazio. All'Olimpico di Roma la formazione di Simone Inzaghi ospiterà l'Apollon Limassol. Ecco le parole in conferenza stampa di Lucas Leiva:

Il momento della squadra? "Dopo le sconfitte contro Napoli e Juve ci siamo riuniti e abbiamo archiviato il passato. Adesso abbiamo vinto due gare per 1-0 con l'idea di migliorare sempre di più".

Se rigiocherei il ritorno contro il Salisburgo? "Adesso Berisha gioca con noi e non potrebbe segnarci... (ride, ndr). Adesso dobbiamo pensare al presente. Domani ricominciamo e dobbiamo puntare subito a vincere".

Se possiamo migliorare sia in Italia che in Europa? "Sì. Abbiamo dimostrato di poter crescere, con tanti giocatori nuovi che hanno migliorato la rosa della Lazio".

Il rapporto con i tifosi della Lazio? "Fin dal primo giorno mi sono trovato subito bene, sia con i compagni che con lo staff. La mia famiglia a Roma sta benissimo. Qui posso pensare solo a lavorare al meglio per aiutare la squadra".

Chiudere la carriera alla Lazio? "Ancora non penso di smettere. Io penso ancora a giocare. Qua sto bene, la Lazio mi ha dato qualcosa in più come calciatore. Il Brasile è sempre stato nella mia testa per chiudere la carriera, ma adesso voglio pensare solo alla Lazio".

La coabitazione con Badelj? "Milan è un giocatore con una grande carriera alle spalle. Sa lavorare bene e ha tanta qualità. Giocare insieme può cambiare qualcosa ma a me piace giocare con i migliori. Lui è nella rosa della Lazio e se giocheremo insieme non ci saranno problemi".