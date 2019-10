LIVE TMW - Lennon: "Con la Lazio gara aperta. Edouard piace a tanti"

Fonte: dall'inviato a Glasgow

Il tecnico del Celtic, Neil Lennon, interviene in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio:

Che opinione ha della Lazio?

"La Lazio ha tanti ottimi giocatori, penso a Immobile, il capocannoniere. Correa, Caicedo,ma anche Milinkovic-Savic e Luis Alberto fra i migliori trequartisti d'Europa. molta qualità. mi aspetto una partita molto aperta".

Dopo la vittoria della settimana scorsa che idea si è fatto?

"Prestazione completa, in attacco e in difesa. La Lazio sarà una bestia differente per quanto riguarda la qualità. È come una partita di Champions e non di Europa League".

Impressionato dalla rimonta della Lazio contro l'Atalanta?

"Partita che dimostra la personalità della Lazio, per come ha rimontato. Speriamo di trovare un punto debole".



Partita importantissima per il gruppo?

"Certo che lo è. Se vinciamo può mettersi bene ma se non vinciamo non sarà la fine del mondo".

Dopo il 6-0 col Ross County cosa si aspetta?

"La Lazio è un'altra squadra e noi dobbiamo essere furbi, perché giocheremo col nostro ritmo. Vogliamo sfruttare anche il fattore campo".

Sarà una grande serata europea?

"Parlano i risultati, ma posso dire che stiamo giocando bene sia in casa che in trasferta. Col Rennes abbiamo fatto un punto importantissimo. Abbiamo esperienza in Europa e abbiamo un bilancio perfetto tra esperienza e gioventù".

Obiettivo qualificazione?

"Sì, ma intanto pensiamo a questa partita che vogliamo vincere".

Contento di trovare spazio a Ryan Christie?

"Ntcham non ce la farà perché ha un problema muscolare. Rogic forse recupera, Christie è fortissimo e potrebbe giocare, detto che abbiamo fatto bene anche senza di lui".

Contento di Elyounoussi?

"Assolutamente, è un giocatore molto importante per noi che sta facendo molto bene, ha maturato la giusta esperienza giocando nella Premier League inglese e ne sta facendo tesoro".

Cosa ne pensa del ruolo di Scott Brown?

"Il nostro capitano, la sua esperienza è fondamentale per noi. Sa leggere la partita, e si esalta in questa vetrina europea".

Cosa ne pensa dei tifosi della Lazio e del razzismo negli stadi?

"Spero che domani sia la celebrazione del calcio, tra due grandi squadre. C'è sempre una minoranza di tifosi che vuole rovinare tutto ma io voglio pensare alla partita e mi aspetto un'atmosfera fantastica. Il problema razzismo non è solo in Italia ma come abbiamo visto è anche altrove, vedi l'Europa dell'Est".

Odsonne Edouard è uno dei vostri migliori giocatori ed è stato accostato alla Lazio in estate. Crede sia pronto per un campionato tra i top in Europa?

"Spero di no (ride, ndr). È ovvio che leggo ogni giorno di squadre interessate a lui. Siamo felici e non possiamo fermare il suo progresso. Molti club vengono a vederlo, adesso è molto felice qui, è un giocatore per noi fantastico. È felice, è ambizioso e spero mostri la sua abilità domani".

15.43 - Termina qui la conferenza stampa.