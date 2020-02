vedi letture

live Liverani: "Non c'è stata presunzione, ma abbiamo aiutato la Roma a vincere"

20.05 - Si ferma il Lecce. La squadra di Liverani cade all'Olimpico contro la Roma dopo i tre successi consecutivi contro Torino, Napoli e Spal. Battuta d'arresto che per ora non cambia la classifica dei salentini che restano a 25 punti e dunque fuori dalla zona retrocessione. Di seguito le parole del tecnico giallorosso:

Più rammaricato per i regali difensivi o per le occasioni mancate?

"Perdere a Roma ci può stare, ma noi li abbiamo aiutati a vincere. Il dispiacere è aver apparecchiato i primi due gol. Ero sicuro che avremmo creato, perché abbiamo la forza per dare fastidio a tutti. Dovevamo rimanere di più in partita".

Il gol dopo 13 minuti ha cambiato le gambe al Lecce?

"Sicuramente un po' ci ha tagliato le gambe e avevamo troppe assenze per gestire la partita come abbiamo fatto a Napoli. L'avevamo costruita più di gamba oggi e abbiamo peccato anche in questo. Abbiamo perso molti duelli, ma ci può stare. Uscire da stadi così con un risultato positivo bisogna fare una partita straordinaria".

Avete peccato di presunzione?

"Se credessi in questo dovrei credere al paradosso. La mia squadra non è scesa in campo con presunzione. La Roma ha sfruttato bene i nostri errori. Con queste squadre non si può sbagliare. Poi le partite le mettono sul binario che vogliono loro. Noi dovevamo non regalare nulla, ma la nostra giornata era storta".

Quali sono stati i difetti di oggi?

"Troppo impacciati in fase di possesso e di uscita del pallone. Eravamo lenti e non avevamo personalità di gioco. Lo abbiamo fatto a tratti, ma ormai il risultato era compromesso".

Cosa ha chiesto nel secondo tempo?

"Di avere più coraggio e personalità. Ci vuole quella personalità per capire che si può driblare o rubare palla a un giocatore della Roma. Abbiamo pagato gli errori tecnici e poi è subentrata un pizzico di paura".

Come sta Tachtsidis?

"E' stato fermo un mese e mezzo come Petriccione. Anche Meccariello è stato un cambio per dare minutaggio. Nessuna squadra ha pagato quello che abbiamo pagato noi per infortuni. L'unico che può rientrare a breve è Saponara".

Come ha visto il centrocampo della Roma?

"Cristante, Veretout e Pellegrini sono giovani e stanno crescendo bene. Può starci un momento di appannamento in una piazza come Roma. Pellegrini ha pagato l'infortunio e può dare più fantasia degli altri due. La Roma ha una rosa per ambire alla Champions".



Quanto incide l'assenza di Falco?

"Come dicevo prima con il Napoli avevamo Falco e Saponara per ripartire e che hanno la qualità di saltare l'uomo. Per noi sono fondamentali, ma abbiamo vinto anche senza. Quello che conta è la totalità del gruppo. Mi piacerebbe averli tutti a disposizione, ma davanti faccio fatica ad allenarli".

