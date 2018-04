LIVE TMW - Liverpool, Henderson: "Vogliamo essere ricordati per una gara perfetta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima domanda: una reazione alla premiazione di Salah come miglior giocatore della Premier? E per chi hai votato?

"Io ho votato De Bruyne, non potevo votare un mio compagno di squadra. Però ovviamente sono molto contento per Mo, se lo meritava senz'altro. Ha giocato benissimo in stagione, speriamo che possa continuare così".

Qualche tempo fa Gerrard ha detto che per essere una leggenda del Liverpool bisogna rimanere a lungo. Salah potrà farlo?

"Credo proprio di sì. È un giocatore fantastico, uno dei migliori al mondo adesso, quindi in tanti proveranno a portarlo via. Però è un giocatore che fa parte di quello che stiamo facendo tutti insieme, con un ottimo allenatore e un gran gruppo di giocatori. Vogliamo scrivere la nostra pagina di storia, sono sicuro che lo voglia fare anche lui".

Quanto è importante per il Liverpool questa partita e questo momento?

"È un momento storico, molto importante. Speriamo che sia l'inizio di qualcosa di grande, di speciale. Da quando è arrivato Klopp ci ha aiutati molto. Dobbiamo continuare a lavorare duro, a migliorare, ci aspettano tante partite dure e al futuro ci penseremo".

Quanto e come Salah ha cambiato il modo di giocare del Liverpool, rispetto a Coutinho?

"Io direi che anche con Coutinho giocavamo come un collettivo. Di sicuro alla sua partenza abbiamo reagito molto bene, i tre che giocano davanti continuano a creare e segnare reti. Noi dobbiamo continuare così, dobbiamo migliorare sempre, a prescindere dagli avversari. Domani ci toccherà giocare contro un ottimo avversario, un'ottima squadra come la Roma. Speriamo che ripetere quanto fatto contro il City basti".

Quanto sarà diversa la partita di domani rispetto a quelle contro il City?

"Tutto sarà diverso. Hanno una squadra diversa, giocatori e stile di gioco diverso. Ci sfideranno in maniera diversa, ma abbiamo già giocato contro ottime squadre e abbiamo saputo rispondere. Siamo pronti, dobbiamo fare ancora un po' di lavoro, vogliamo continuare a un alto livello di intensità".

Tu e De Rossi avete più o meno nello stesso ruolo. Che opinione hai del capitano della Roma?

"Giocatore fantastico, un grandissimo leader, gioca da anni con la Roma. È un gran giocatore, di grande esperienza, è abituato a giocare a questo livello: secondo me non vede l'ora. Però anche noi abbiamo giocatori di esperienza, magari un po' meno di De Rossi, ma comunque con tanta esperienza. Sarà una grande sfida anche per me".

Molti di voi saranno al mondiale. Come potete dare tutto senza pensare al mondiale?

"Non puoi pensare al mondiale adesso. Nessuno ci penserebbe, l'unica cosa importante è domani sera e dare tutto per l'obiettivo".

In Europa ad Anfield giocate sempre benissimo. Quanto pesano i tifosi?

"Creano una grandissima atmosfera. Ci aiutano tantissimo, sono sicuro che anche domani il pubblico sarà incredibile. Ma d'altra parte anche a Roma l'atmosfera sarà fantastica. Sono sicuro che domani i nostri tifosi comunque saranno elettrizzanti, noi dovremo essere all'altezza".

Cosa ha Klopp di diverso dagli altri allenatori?

"Penso che sia tra i migliori al mondo in questo momento. Tatticamente è molto bravo, conosce benissimo il gioco del calcio e impone il suo stile. E anche fuori dal campo è un'ottima persona, ha una passione per il calcio che riesce a trasmettere a tutti noi. È un allenatore fantastico, fa di tutto per motivarti sempre di più, in modo che tu voglia mantenere uno standard altissimo. È un privilegio lavorare con lui, spero di poter migliorare ancora sotto la sua guida".

Hai fatto tanta strada dal tuo arrivo a Liverpool. Sarà la tua serata più grande al Liverpool per te.

"Ovviamente. Sarà una grande occasione, non solo per me ma per tanti altri miei compagni. Sarà una serata fantastica, la cosa importante è fare il proprio lavoro al massimo, fare le cose giuste. Vogliamo essere ricordati per le cose giuste. Vogliamo poterci guardare indietro e ricordare una partita giocata al massimo".

