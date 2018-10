LIVE TMW - Liverpool, Klopp: "Insigne eccezionale, gap col Napoli non ampio"

Fonte: Dallo stadio San Paolo di Napoli

Amici di Tuttomercatoweb.com, buon pomeriggio! La nostra redazione vi dà il benvenuto alla conferenza di Jürgen Klopp, tecnico del Liverpool che a breve parlerà in vista della sfida di domani del San Paolo contro il Napoli. L'ex manager del Borussia Dortmund arriverà a breve nella sala stampa dell'impianto di Fuorigrotta.

18.10 - La conferenza dell'allenatore dei reds è prevista per le 18.15.

18.13 - Arrivato Klopp in sala stampa.

Ancelotti ha avuto parole importanti per lei. "Carlo Ancelotti mi piace molto, lo rispetto, ha allenato grandi club ed è anche una bella volpe nel dire cose carine. Ma anche io ho tanta esperienza, noi dobbiamo pensare alla partita in uno stadio con un'atmosfera incredibile e dobbiamo solo pensare a scendere bene in campo per disputare una buona partita".

Insigne ha detto che vuole fare di nuovo gol ad una squadra di Klopp e che il giocatore più pericoloso è Firmino. "Qual è la domanda? (ride, ndr). Ricordo quel gol contro il Borussia Dortmund, lui è un giocatore eccezionale, lo sappiamo. Il mio cervello però rimuove le cose negative. Lui è forte, ma il Napoli ha tanti giocatori forti, è organizzato, è forte in velocità, nei dribbling, ma siamo preparati a una gara difficile".

Nel 2013 fu espulso a gara in corso. Stavolta vedrà il secondo tempo dalla panchina? "Sì, ricordo la panchina, la vidi col custode dello stadio nella ripresa, spero sia ancora qui. Lui non parlava inglese o tedesco, io non parlavo italiano ma fu un'esperienza interessante. Mi portò due giornate di squalifica, ma molto è cambiato da allora, mi è servita da lezione. Successivamente finì in tribuna e non fu una buona idea perché i tifosi del Napoli non mi dicevano di certo belle cose e, allora, finì col custode".

Lei ha allenato il Borussia prima del Liverpool, due tifoserie molto calde. Ha l'impressione che il fattore ambientale possa ridurre il gap tra le squadre? "Prima ancora allenavo il Mainz che pure ha una tifoseria appassionata, ovviamente è importante ma non vedo grande gap tra noi ed il Napoli, poi è chiaro che l'atmosfera ti carica ma chi gioca fuori casa non è condizionato anche se siamo coscienti di cosa ci sarà domani".

L'amichevole estiva terminata 5-0 può rappresentare un precedente pericoloso per il Liverpool perché si rischia di sottovalutare il Napoli? "No, fu solo un'amichevole in un bel posto. Segnammo su tutti i tiri fatti, il Napoli invece no pur avendo occasioni. Anzi, fece gol ma fu annullato per un fuorigioco che non c'era. Una volta vincemmo 4-0 col Barcellona, poi col Mainz perdemmo con lo stesso risultato dopo".

18.32 - Terminata la conferenza di Klopp.