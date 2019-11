LIVE TMW - Liverpool-Napoli: Fabian recuperato. Maksimovic a sinistra

Fonte: Con la collaborazione dell'inviato Ivan F. Cardia

Torna in campo in Champions League il Napoli di Ancelotti dopo l'ammutinamento in seguito alla sfida contro il Salisburgo. Gli azzurri vanno a caccia di punti per centrare la qualificazione agli ottavi e lo fanno sul campo più difficile dell'intera competizione, ovvero quello dei campioni in carica del Liverpool. Una gara che può essere utile per il riscatto di una squadra ferita ma anche per ritrovare la serenità persa nell'ultimo mese. Con Insigne rimasto in Italia per infortunio, ad Anfield il capitano sarà Callejon, con l'attacco del 4-4-2 che sarà composto da Lozano e Mertens. Seguite il LIVE di avvicinamento alla sfida di Champions League tra Napoli e Liverpool su TMW, gara che seguiremo in diretta scritta a partire dalle 21.00 con un inviato ad Anfield.

16.50 - Ultime di formazione da Napoli: Fabian Ruiz è vicino al recupero. Lo spagnolo dovrebbe partire da titolare, con Elmas in panchina. Davanti Llorente insidia Lozano per un posto con Mertens. In difesa, Ancelotti è tentato dalla difesa a tre e mezzo: con Maksimovic a sinistra, il Napoli potrebbe di fatto schierarsi 3-4-3 in fase di possesso e 3-5-2 in fase difensiva. E a quel punto una torre come l’ex Tottenham farebbe molto comodo.

15.33 - È terminato il consueto pranzo UEFA pre-partita tra dirigenze di Liverpool e Napoli al al The Art School Restaurant. Le due dirigenze si incontreranno direttamente allo stadio per la sfida di stasera:

14.03 - È iniziato da pochi minuti al The Art School Restaurant il consueto pranzo UEFA pre-partita tra dirigenze di Liverpool e Napoli, che stasera si sfideranno per il quinto turno della fase a gironi di Champions League alle 21.00 ad Anfield: presenti per i partenopei il vice presidente Edoardo De Laurentiis (immortalato dal nostro inviato, ndr) e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Come noto, il patron Aurelio De Laurentiis è invece rimasto in Italia e seguirà la sfida dalla tv stasera. Naturalmente nessuna dichiarazione, in ossequio al silenzio stampa ordinato subito dopo l'ultima gara di Champions League contro il Salisburgo.

12.50 - Georgino Wijnaldum, centrocampista del Liverpool, in vista della partita di questa sera contro il Napoli in Champions League, è tornato a parlare del razzismo negli stadi italiani: "I giocatori in Italia avrebbero dovuto lasciare il campo con Balotelli, non fermarlo per evitare che prendesse la via del tunnel". Una presa di posizione che punta a "svegliare" le coscienze dei giocatori in Serie A, che devono aiutare i compagni ad arginare i comportamenti razzisti di alcuni tifosi.

12.40 - "Boss of the Century". Così viene definito dai tabloid inglesi Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool che stasera contro il Napoli metterà insieme la sua centesima panchina in Europa con l'obiettivo di vincere contro gli azzurri e chiudere ottenendo la qualificazione agli ottavi di Champions.

11.46 - Probabile formazione del Napoli che dovrebbe schierarsi col 4-4-2 con Meret in porta; al centro della difesa tutto porta a Manolas-Koulibaly mentre Maksimovic, potrebbe spostarsi sulla sinistra con Di Lorenzo sull'altra fascia nel caso in cui non dovesse farcela Mario Rui. A centrocampo, con capitan Callejon a destra e Zielinski a sinistra, ci saranno al centro Allan e uno tra Fabian Ruiz ed Elmas. In avanti ci saranno Mertens e Lozano.

11.21 - Ancelotti si presenta a Liverpool con almeno un paio di dubbi di formazione per la sfida di Champions di questa sera. Il più importante è quello legato alle condizioni di Fabian Ruiz, non ancora al meglio. Lo spagnolo sarebbe il titolare designato, ma in caso di forfait o comunque di esclusione iniziale per precauzione, al suo posto scenderà in campo Elmas.