LIVE TMW - Liverpool-Napoli: le ufficiali. Out Callejon e Alexsander-Arnold

Fonte: Con la collaborazione dell'inviato Ivan F. Cardia. In redazione, Lorenzo Di Benedetto

Torna in campo in Champions League il Napoli di Ancelotti dopo l'ammutinamento in seguito alla sfida contro il Salisburgo. Gli azzurri vanno a caccia di punti per centrare la qualificazione agli ottavi e lo fanno sul campo più difficile dell'intera competizione, ovvero quello dei campioni in carica del Liverpool. Una gara che può essere utile per il riscatto di una squadra ferita ma anche per ritrovare la serenità persa nell'ultimo mese. Con Insigne rimasto in Italia per infortunio, ad Anfield il capitano sarà Callejon, con l'attacco del 4-4-2 che sarà composto da Lozano e Mertens. Seguite il LIVE di avvicinamento alla sfida di Champions League tra Napoli e Liverpool su TMW, gara che seguiremo in diretta scritta a partire dalle 21.00 con un inviato ad Anfield.

19.51 - Segui il live della partita su Tuttomercatoweb.com. Clicca qui !

19.45 - Tutto confermato in casa Napoli con Callejon inizialmente in panchina e Di Lorenzo a centrocampo. Come riportato dal profilo Twitter del club azzurro lo schieramento, almeno all'inizio, dovrebbe essere il consueto 4-4-2, ma visti i giocatori in campo è probabile che la difesa diventi a tre. Dall'altra parte Klopp rinuncia ad Alexandre-Arnold e Wijnaldum. Queste la formazioni ufficiali della sfida:

Liverpool: (4-3-3): Alisson; Gomez, Lovren, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mane.

Napoli (4-4-2): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Di Lorenzo, Allan, Zielinski, Fabian; Mertens, Lozano.

19.27 - Novità di formazione per il Napoli riportate da Sky Sport. Dubbi sul modulo che potrebbe essere un vero e proprio 3-5-2, visto che in difesa, insieme a Maksimovic, Manolas e Koulibaly ci sarà Mario Rui, con Di Lorenzo che giocherà a destra al posto di Callejon. Allan, Zielinski e Fabian Ruiz a centrocampo e Lozano con Mertens in attacco.

19.14 - Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale del club inglese in vista della sfida contro il Napoli. L'allenatore tedesco ha raccontato un aneddoto su Ancelotti e sul regalo che ha ricevuto dal tecnico azzurro dopo l'amichevole della scorsa estate: "Stasera è la terza volta che ci incontriamo in questa stagione, anche se solo la seconda in una partita competitiva. Abbiamo giocato al Napoli e a Edimburgo prima della stagione e penso che sia giusto dire che quel giorno hanno avuto la meglio. Il mio ricordo è comunque positivo, visto il gesto di classe di Ancelotti: ha comprato una bottiglia di vino rosso e ci ha scritto un bel messaggio di congratulazioni per quello che avevamo fatto la scorsa stagione. Ero imbarazzato nel momento in cui me lo ha dato, non sapevo cosa dire, e le persone che mi conoscono bene sanno che questo è un evento molto raro".

18.50 - Manca sempre meno al calcio d'inizio della sfida di Champions League tra Liverpool e Napoli e il club inglese, attraverso i social, ha annunciato il tutto esaurito per la sfida contro i partenopei. Bruciati tutti i biglietti a disposizione dunque, sia nel settore ospiti che nel resto dello stadio.

Tickets for tonight's #UCL tie are sold out. Supporters not in possession of a ticket are urged not to travel to Anfield. Supporters in our Auto Cup Scheme are advised to check that they have a seat processed for our clash with Napoli. Important information 👇 — Liverpool FC (@LFC) November 27, 2019

18.08 -Si conclude come peggio non avrebbe potuto l'avventura in Youth League del Napoli Primavera (anche se manca ancora un turno da disputare nella fase a gironi): la squadra di Baronio cede 7-0 nella sfida giocata in Inghilterra, in una gara già ampiamente decisa nella prima frazione, visto che i padroni di casa conducevano con cinque gol di carto. Tripletta per Jones, doppietta per Longstaff e gol di Cain e Dixon-Bonner: la classifica vede i Reds primi in compagnia del Salisburgo a quota 10, mentre gli azzurrini sono ultimi con un punto.

16.50 - Ultime di formazione da Napoli: Fabian Ruiz è vicino al recupero. Lo spagnolo dovrebbe partire da titolare, con Elmas in panchina. Davanti Llorente insidia Lozano per un posto con Mertens. In difesa, Ancelotti è tentato dalla difesa a tre e mezzo: con Maksimovic a sinistra, il Napoli potrebbe di fatto schierarsi 3-4-3 in fase di possesso e 3-5-2 in fase difensiva. E a quel punto una torre come l’ex Tottenham farebbe molto comodo.

15.33 - È terminato il consueto pranzo UEFA pre-partita tra dirigenze di Liverpool e Napoli al al The Art School Restaurant. Le due dirigenze si incontreranno direttamente allo stadio per la sfida di stasera:

14.03 - È iniziato da pochi minuti al The Art School Restaurant il consueto pranzo UEFA pre-partita tra dirigenze di Liverpool e Napoli, che stasera si sfideranno per il quinto turno della fase a gironi di Champions League alle 21.00 ad Anfield: presenti per i partenopei il vice presidente Edoardo De Laurentiis (immortalato dal nostro inviato, ndr) e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Come noto, il patron Aurelio De Laurentiis è invece rimasto in Italia e seguirà la sfida dalla tv stasera. Naturalmente nessuna dichiarazione, in ossequio al silenzio stampa ordinato subito dopo l'ultima gara di Champions League contro il Salisburgo.

12.50 - Georgino Wijnaldum, centrocampista del Liverpool, in vista della partita di questa sera contro il Napoli in Champions League, è tornato a parlare del razzismo negli stadi italiani: "I giocatori in Italia avrebbero dovuto lasciare il campo con Balotelli, non fermarlo per evitare che prendesse la via del tunnel". Una presa di posizione che punta a "svegliare" le coscienze dei giocatori in Serie A, che devono aiutare i compagni ad arginare i comportamenti razzisti di alcuni tifosi.

12.40 - "Boss of the Century". Così viene definito dai tabloid inglesi Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool che stasera contro il Napoli metterà insieme la sua centesima panchina in Europa con l'obiettivo di vincere contro gli azzurri e chiudere ottenendo la qualificazione agli ottavi di Champions.

11.46 - Probabile formazione del Napoli che dovrebbe schierarsi col 4-4-2 con Meret in porta; al centro della difesa tutto porta a Manolas-Koulibaly mentre Maksimovic, potrebbe spostarsi sulla sinistra con Di Lorenzo sull'altra fascia nel caso in cui non dovesse farcela Mario Rui. A centrocampo, con capitan Callejon a destra e Zielinski a sinistra, ci saranno al centro Allan e uno tra Fabian Ruiz ed Elmas. In avanti ci saranno Mertens e Lozano.

11.21 - Ancelotti si presenta a Liverpool con almeno un paio di dubbi di formazione per la sfida di Champions di questa sera. Il più importante è quello legato alle condizioni di Fabian Ruiz, non ancora al meglio. Lo spagnolo sarebbe il titolare designato, ma in caso di forfait o comunque di esclusione iniziale per precauzione, al suo posto scenderà in campo Elmas.