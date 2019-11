LIVE TMW - Liverpool, Robertson: "Siamo un po' acciaccati, ma sto bene"

Fonte: inviato a Liverpool

14.17 - Robertson e Klopp presentano Liverpool-Napoli - Alle 13.30 orario inglese, 14.30 ora italiana, Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, accompagnato dal terzino Andy Robertson, presenterà in conferenza stampa la gara di domani sera ad Anfield contro il Napoli. Una sfida che per i Reds, reduci in campionato dal 2-1 al Crystal Palace, potrebbe valere il passaggio del girone e il primo posto con una giornata di anticipo. Come di consueto, potrete seguire sulle pagine di TMW la diretta testuale della conferenza.

14.29 - Ecco Klopp - Il tecnico è appena arrivato. Robertson lo seguirà a breve.

14.45 - Ecco Robertson - Si parte dalle condizioni della sua caviglia: "È migliorata. Mi fa un po' male, ma posso gestirla durante la partita. Viste tutte le partite che abbiamo giocato abbiamo tutti qualche acciacco, però mi sento bene".

Avete segnato tanti gol, ma è importante non prenderne. Come mai ne prendete tanti?

"È una buona domanda, non saprei bene come rispondere. Alcune reti concesse sono stati ottimi gol, è importante cercare il clean sheet, che aiuta anche gli attaccanti a fare il loro lavoro.

Dovete scegliere tra Carabao Cup e Supercoppa.

"Per me è una cosa positiva. Dobbiamo giocare due partite nel giro di 48 ore, vedremo cosa sceglierà il mister. Però se le giochiamo è perché abbiamo fatto bene e vinto".

Come le gestirete?

"Beh, soprattutto dovremo andare dai fisioterapisti. A parte gli scherzi, i tempi di recupero sono un po' più lunghi e gli allenamenti magari più blandi. Non abbiamo tanto tempo per riposare, magari facciamo mezz'ora di riscaldamento anziché dieci minuti".

A volte ti fanno fermare.

"Sì, beh, sono pagato per giocare a calcio. Io volevo giocare anche contro il Genk in casa, il mister ha detto di no: è una sua scelta, però è successa la stessa cosa con Salah questo weekend. Voleva giocare ma era meglio che riposasse. Vogliamo sempre giocare, a volte qualcuno ci deve dire di non farlo".

Vuoi giocare per paura di perdere il posto?

"Non è tanto quello. Certo, abbiamo ottimi giocatori anche in panchina. Penso a Oxlade-Chamberlain: guardate come sta giocando, è tornato e sta spingendo. Vuole un suo posto come titolare. Noi facciamo tutti per averlo. Ma non ho paura. Certo, mi piace giocare e non guardare le partite dalla tribuna".

Vincere domani vi consentirebbe di riposare col Salisburgo.

"Non ci pensiamo. È ovvio che le cose potrebbero essere diverse con gli austriaci. Ma non sto pensando di vincere domani per non andare a Salisburgo. Voglio vincere perché voglio vincere, tra l'altro una qualificazione anticipata sarebbe la prima volta da quando sono qui".

A Napoli ci sono stati problemi. Tu come reagiresti?

"Non so molto, non ho letto molto. Magari negli ultimi due giorni ho seguito un po' di più le vicende. Hanno un lavoro da fare, come noi: andare agli ottavi. Magari vogliono anche vendicarsi della scorsa stagione".

Cosa temi del Napoli?

"Anzitutto, l'allenatore. Tatticamente sono ben preparati grazie a lui, e poi hanno ottimi giocatori. Però noi possiamo creare problemi a qualsiasi squadra. Dobbiamo essere al 100% domattina, solo così possiamo vincere contro qualsiasi avversario, anche il Napoli. Cercheremo di rendere i tifosi fieri della nostra prestazione, vincere domani sarebbe molto importanti".

Dodici partite vinte su tredici, ma c'è chi dice che non giocate bene.

"Io ci credo poco. So che c'è chi ha detto che abbiamo trovato dei modi furbi di vincere. A volte abbiamo giocato bene, ma in maniera diversa. Col Tottenham siamo stati incredibili, con Aston Villa e Crystal Palace abbiamo dovuto faticare. Ma abbiamo 37 punti, ci si può accontentare. Poi la perfezione è un obiettivo, anche se impossibile da raggiungere. La prima cosa è cercare di subire meno gol. E poi magari cercare di ottenere vittorie più facili per fare stare più tranquilli i tifosi negli ultimi minuti".

Si conclude qui la conferenza stampa di Robertson.