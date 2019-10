LIVE TMW - Lokomotiv, Semin: "Juve super in pressione, ci ha schiacciati"

Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

23.01 - Sconfitta, con l'onore delle armi, ma comunque ko. La Lokomotiv Mosca torna in Russia con zero punti e ora con una missione qualificazione certamente complicata. Ko per 2-1 a Torino contro la Juventus allo Stadium, l'allenatore della Loko, Yuri Semin, commenta la gara in conferenza stampa. Seguila live su Tuttomercatoweb.com.

23.19 - Inizia la conferenza stampa

Vi siete espressi al meglio?

"Abbiamo giocato al 100% delle nostre possibilità, sono grato ai nostri giocatori, non ci è bastata forse la condizione ottimale dei giocatori che non erano al top. Alcuni non avevano giocato, vedi Barinov, Jowedes, Krychowiak. Verso fine gara, la condizione non era ottimale, fare cambi era difficile con una panchina non in forma.

Potevate fare di più sotto porta?

"La Juventus, in pressione, ha soppresso ogni nostro tentativo di ripartenza".

Ha parlato con Cristiano Ronaldo?

"Sì, ci siamo parlati: ha detto che è stato difficile, ci ha detto che potevamo aprirci di più ma gli ho detto che abbiamo fatto il possibile".

Murilo ha giocato da centrale, giusto?

"Sì, inizialmente ha fatto il mediano, poi ha cambiato".

Che insegnamento arriva da questa partita?

"Sicuramente la possibilità di giocare queste gare è importante per la nostra società, non succede ogni giorno".

Termina la conferenza stampa.