LIVE TMW - Lopetegui: "Ieri il giorno peggiore, oggi il più bello della mia vita"

Julen Lopetegui sarà il nuovo tecnico del Real Madrid. L'annuncio, dato a sorpresa dal club campione d'Europa due giorni fa, ha scatenato un polverone in seno alla Federazione spagnola, che ha licenziato il proprio CT alla vigilia del Mondiale. Tuttomercatoweb.com seguirà la presentazione del successore di Zinedine Zidane.

19:10 - Foto di rito per Lopetegui nella sala dei trofei del Real. Il tecnico è accompagnato dalla famiglia e dal presidente Florentino Perez.

19:15 - Comincia la conferenza in una sala stampa gremitissima. Prima, però, un omaggio emozionante: su uno schermo scorrono le immagini della vita e della carriera, da calciatore e allenatore, del nuovo mister.

19:16 - A prendere la parola per primo è il presidente Florentino Perez: "Saluto tutti i presenti e grazie per essere qui al Santiago Bernabeu. Volevamo presentare il nuovo allenatore dopo aver festeggiato un nuovo trionfo Mondiale, ma una serie di circostanze ci ha portati qui oggi. Siamo molto contenti di avere qui Julen, che torna a casa dopo aver portato la Spagna al Mondiale vincendo quasi tutte le partite e sarà il nostro allenatore per i prossimi tre anni. Oggi ci sono sentimenti contrapposti: sognavi di allenare la Spagna in Russia e allo stesso tempo di allenare il Real. Erano due cose compatibili. Ho comunicato al Presidente della Federazione la decisione, un atto normale che rispetta le normi vigenti. La sua decisione è ingiusta e senza precedenti nella storia del calcio. Ci sono casi di altri allenatori che hanno preso, prima o durante un grande evento internazionale, accordi con altri club. Noi abbiamo comunicato prima per evitare di creare problemi che potessero danneggiare la nostra Nazionale. Noi come Real lavoreremo contro tutti coloro che vogliono screditare la nostra immagine. Non esistono motivazioni perché Lopetegui non debba sedere sulla panchina della Spagna".

19:26 - Prende la parola Julen Lopetegui: "Per prima cosa grazie al Presidente e al Real per la fiducia che mi avete dato, per questa grande opportunità. Cercherò di lavorare per dare il meglio e aiutare il club a restare al top. Sento di avere le competenze giuste per farlo. Ieri è stato il giorno più brutto della mia vita da quando morì mia madre, oggi il più bello".

19:28 - La commozione prende il sopravvento. Lopetegui, con gli occhi lucidi, chiude la sua prima conferenza da allenatore del Real Madrid.