live Luis Enrique: "Bisogna saper perdere, non possiamo disperarci per la sconfitta"

vedi letture

Dopo il ko contro l'Italia ai calci di rigore, parla in conferenza stampa il ct della Spagna, Luis Enrique. "Non è una serata triste per me. Siamo delusi ma fa parte del calcio, bisogna saper vincere ma anche perdere. Siamo stati contenti di aver vinto i rigori ai quarti e non possiamo essere disperati adesso. Faccio i complimenti all'Italia, eravamo tra le otto che potevano ambire alla vittoria finale. Ora torniamo a casa sapendo di esser stati tra i migliori".

Su Pedri "Nessun diciottenne ha fatto le sue cose. Le sue prestazioni, la sua interpretazione del ruolo, come trova spazi liberi, il suo carattere... E' pazzesco quel che fa".

Un voto alla Spagna "Un A+, un 8,5. Abbiamo parlato molto di come avremmo voluto giocare, i giocatori ci credevano e posso far loro solo i complimenti. Abbiamo dimostrato di essere una squadra, ora è importante recuperare e poi ci rivedremo al prossimo raduno".

Su Morata "Ha un problema all'adduttore. Dimostra la sua personalità: nonostante questo ha calciato un rigore. Ha vissuto qualche esperienza difficile nel torneo ma è stato fantastico. Ha segnato ed è stato ottimo. Non l'ho visto ora, lui e Jordi Alba hanno fatto l'antidoping".

FINISCE QUI LA CONFERENZA STAMPA DI LUIS ENRIQUE