LIVE TMW - Lukaku è ufficiale: è il nuovo centravanti dell'Inter!

17.45 - Prime parole di Lukaku - Arrivano altre parole di Romelu Lukaku da nuovo giocatore dell'Inter, riportate dal sito ufficiale del club nerazzurro nel comunicato dell'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante belga dal Manchester United: "Volevo solo l'Inter, perché Inter is Not For Everyone. Sono qui per riportare i nerazzurri alla vittoria".

17.34 - Il comunicato dell'Inter - Romelu Lukaku è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il calciatore belga, che arriva dal Manchester United a titolo definitivo, ha firmato con il Club nerazzurro un contratto fino al 30 giugno 2024.

17.03 - Le parole di Pastorello - Federico Pastorello, procuratore di Romelu Lukaku, dopo la firma ha così commentato il trasferimento del suo assistito dal Manchester United all'Inter: "Abbiamo lavorato tutti molto bene e alla fine siamo riusciti a definire questo passaggio. C'è grande soddisfazione. Ci abbiamo provato per tre volti e alla fine alla terza offerta siamo riusciti a chiudere. Romelu è davvero molto contento per questo trasferimento".

16.50 - Lukaku ufficiale - Romelu Lukaku è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Inter. Attraverso i suoi canali social, il club nerazzurro ha comunicato l'acquisizione del bomber belga classe '93 che arriva a titolo definitivo dal Manchester United.

16.33 - C'è la firma, Lukaku è dell'Inter! - Romelu Lukaku ha firmato ed è un nuovo centravanti dell'Inter. Manca a questo punto solo il comunicato ufficiale ma il centravanti belga è a tutti gli effetti un calciatore nerazzurro.

14.40 - Anche Zhang in sede - C'è anche Steven Zhang all'interno della sede dell'Inter, dove da circa un'ora è arrivato anche Romelu Lukaku, pronto a firmare il quinquennale con i nerazzurri. Insieme al presidente ci sono Beppe Marotta, Piero Ausilio e anche il suo agente Federico Pastorello. A breve arriverà l'ufficialità del passaggio del belga alla corte di Antonio Conte.

13.50 - Lukaku in sede - Concluse l'iter delle visite mediche, il centravanti belga è arrivato in sede per siglare il contratto che lo legherà all'Inter per le prossime cinque stagioni.

13.10 - Visite terminate - Visite mediche terminate anche al CONI per Romelu Lukaku. L'attaccante ha ricevuto l'idoneità sportiva e adesso andrà in sede all'Inter per firmare il contratto quinquennale che lo legherà ai nerazzurri per le prossime 5 stagioni.

12.24 - Lukaku arrivato al CONI - Romelu Lukaku è arrivato da pochissimi minuti al CONI per l'idoneità sportiva.

📢 #Inter, Romelu #Lukaku ha terminato la prima parte delle visite mediche. Ecco il suo arrivo al #CONI per l'idoneità sportiva pic.twitter.com/ZGX1A1tjaH — Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) August 8, 2019

12.12 - Terminata la prima parte di visite - Romelu Lukaku ha terminato la prima parte delle visite mediche con l'Inter all'Humanitas di Rozzano e adesso è atteso al CONI per l'idoneità sportiva. Successivamente il giocatore andrà in sede per gli ultimi dettagli burocratici e per mettere la firma che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi 5 anni.

11.59 - Lukaku non esclude Dzeko - L'acquisto di Romelu Lukaku non pregiudicherà l'inseguimento dell'Inter a Edin Dzeko. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'acquisto del belga mette i nerazzurri in una posizione di forza nella trattativa, non essendo più alla ricerca disperata di un attaccante. Per questo motivo il club non si schioda dall'offerta di 15 milioni, nonostante il rialzo della Roma. La volontà dell'attaccante bosniaco, che ha ribadito nuovamente di voler andare all'Inter, può fare la differenza.

11.22 - Neville attacca Lukaku - Gary Neville, bandiera del Manchester United, non sembra preoccupato dall'addio di Romelu Lukaku. Attraverso Twitter, l'ex terzino ha dichiarato: "Ha ammesso lui stesso di essere sovrappeso, è oltre 100 kg. È un giocatore del Manchester United! Segnerà e farà bene all'Inter, ma la non professionalità è contagiosa".

10.58 - I numeri di Lukaku - Nelle ultime due stagioni di Manchester United il belga si è fatto sentire in maniera piuttosto importante, a livello di numeri: in totale sono 42 le reti messe a segno in 96 presenze, il tutto condito da 13 assist. Ancora meglio era andata nei 4 anni di Everton, dal 2013 al 2017: in totale a Goodison Park Lukaku ha giocato 166 partite e segnato 87 gol, con una media superiore alla rete ogni due partite.

10.24 - La giornata di Lukaku - La giornata di Romelu Lukaku è iniziata. Dopo l'arrivo di ieri notte all'Aeroporto di Malpensa il belga si è infatti diretto all'Humanitas di Rozzano per la prima parte di visite mediche che sta per iniziare. Successivamente l'attaccante andrà al CONI per l'idoneità sportiva prima di andare in sede per le firme che lo legheranno all'Inter per i prossimi 5 anni.

09.49 - Il Corriere della Sera - All'interno delle pagine sportive, il Corriere della Sera titola: "Inter gol, c'è Lukaku". L'affare dell'estate lo perfezionano i nerazzurri dunque, assicurandosi l'attaccante belga del Manchester United. Costo dell'operazione circa 75 milioni di euro, superata la concorrenza della Juventus. Intanto Paulo Dybala è freddo con il Tottenham (e il mercato inglese chiude oggi), con l'Inter che pensa anche a lui: possibile uno scambio tra argentini, con Mauro Icardi a Torino. Ma per mettere in atto il disegno tattico di Conte, i nerazzurri hanno bisogno di chiudere ancora un colpo in attacco, che corrisponde al romanista Edin Dzeko.

09.30 - L'apertura de La Gazzetta dello Sport - Con un titolo a caratteri cubitali, La Gazzetta dello Sport di oggi annuncia di fatto la conclusione di uno dei tormentoni di questa estate di calciomercato: "Inter, Lukaku è tuo!", è infatti l'apertura del quotidiano. Superata definitivamente la concorrenza della Juventus. I dettagli: allo United andranno 65 milioni di euro più una serie di bonus. Il belga diventerà così l'acquisto più caro della storia nerazzurra. Ora tutto su Dzeko, per completare l'attacco.

02.02 - Lukaku è arrivato - Era l'uomo più atteso della nottata, ed ha fatto il suo arrivo all'aeroporto di Milano Malpensa. Parliamo dell'attaccante belga Romelu Lukaku, molto presto un nuovo calciatore dell'Inter , come vi avevamo già anticipato nelle scorse ore. Qualche minuto fa, poco prima delle 2 di notte, il belga ha fatto la sua apparizione subito dopo l'atterraggio, prendendosi qualche secondo per salutare i tanti tifosi interisti accorsi, circa un centinaio, che l'hanno accolto scandendo il suo nome con un coro dedicato. Appena poche ore e sarà già tempo di visite mediche, prima della firma sul suo nuovo contratto con l'Inter.

01.31 - Cresce l'attesa - Cresce la febbre nerazzurra per Romelu Lukaku, attaccante belga in arrivo all'Inter dal Manchester United. Il possente centravanti sta per sbarcare a Milano Malpensa e ad aspettarlo ci sono almeno un centinaio di tifosi interisti, accorsi per accoglierlo nonostante la tarda ora.

00.56 - In viaggio - Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, ha postato una foto sul suo profilo ufficiale Instagram. Una foto che non lascia spazio ad interpretazioni visto che i due sono stati immortalati sul volo privato che porterà il calciatore in Italia. In questi minuti il belga è in viaggio verso Milano, domani ci saranno le visite e la firma sul contratto. Ecco il post dell'agente dell'ormai ex attaccante dello United:

22.49 - Mercato United - Ormai ci siamo: presto Romelu Lukaku diventerà un nuovo giocatore dell'Inter. E, come ricorda Sky Sport, adesso il Manchester United si dovrà muovere per trovare un sostituto, peraltro nel giro di poche ore. Nel mirino dei Red Devils due calciatori spagnoli: l'esperto svincolato Fernando Llorente e Inaki Williams, prodigio di proprietà dell'Athletic Club di Bilbao.

20.41 - Via libera United. Domani visite mediche - Nuovi ed ulteriori aggiornamenti sul sempre più probabile arrivo di Romelu Lukaku all'Inter. Secondo Sky Sport l'attaccante belga ha appena ricevuto il via libera dai Red Devils per volare in Italia (non è ancora chiaro se l'arrivo sarà possibile già questa sera) e nella giornata di domani sono previste le visite mediche propedeutiche alla firma sul nuovo contratto quinquennale con i nerazzurri.

20.13 - Conferme dall'Inghilterra - Conferme autorevoli dall'Inghilterra: il Manchester United - scrive Sky Sports UK ha accettato l'offerta dell'Inter da 70 milioni di euro più 13 mln di bonus per la cessione all'Inter del centravanti belga classe '93 Romelu Lukaku.

19.15 - Ingaggio da 9 milioni di euro a stagione per cinque anni - Romelu Lukaku all'Inter guadagnerà nove milioni di euro netti a stagione per le prossime cinque stagioni.

19.10 - Il Manchester United ha detto sì - Il Manchester United ha detto sì, Romelu Lukaku è pronto a diventare un nuovo centravanti dell'Inter. I red devils hanno accettato l'offerta del club nerazzurro da 70 milioni di euro più bonus (5 mln molto semplici da raggiungere) per arrivare agli 83 milioni di euro richiesti dal club inglese. Ormai ci siamo: il centravanti belga classe '93 è pronto a diventare un nuovo calciatore nerazzurro.

18.45 - Il Manchester United ha scelto il sostituto - La trattativa per il trasferimento di Romelu Lukaku all'Inter sembra davvero in via di definizione, così il Manchester United ha subito individuato il sostituto del centravanti belga. Secondo El Chiringuito TV, i Red Devils sarebbero disposti a pagare l'importo della clausola rescissoria di Iñaki Williams, attaccante in forza all'Athletic Club: la società inglese è pronta a versare 88 milioni di euro nelle casse del club basco.

18.30 - Ballano 3-4 milioni - L'Inter si avvicina a Romelu Lukaku, ma la trattativa non è ancora arrivata alla definitiva fumata bianca. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione ballano infatti ancora 3-4 milioni di euro, con i nerazzurri che hanno presentato la loro offerta da 75 milioni più bonus. Il club di Suning è convinto di poter chiudere entro la fine della giornata e regalare il belga ad Antonio Conte.