LIVE TMW - Lukaku-Inter, ci siamo: domani previste le visite mediche

© foto di Dimitri Conti

20.41 - Via libera United. Domani visite mediche - Nuovi ed ulteriori aggiornamenti sul sempre più probabile arrivo di Romelu Lukaku all'Inter. Secondo Sky Sport l'attaccante belga ha appena ricevuto il via libera dai Red Devils per volare in Italia (non è ancora chiaro se l'arrivo sarà possibile già questa sera) e nella giornata di domani sono previste le visite mediche propedeutiche alla firma sul nuovo contratto quinquennale con i nerazzurri.

20.13 - Conferme dall'Inghilterra - Conferme autorevoli dall'Inghilterra: il Manchester United - scrive Sky Sports UK ha accettato l'offerta dell'Inter da 70 milioni di euro più 13 mln di bonus per la cessione all'Inter del centravanti belga classe '93 Romelu Lukaku.

19.15 - Ingaggio da 9 milioni di euro a stagione per cinque anni - Romelu Lukaku all'Inter guadagnerà nove milioni di euro netti a stagione per le prossime cinque stagioni.

19.10 - Il Manchester United ha detto sì - Il Manchester United ha detto sì, Romelu Lukaku è pronto a diventare un nuovo centravanti dell'Inter. I red devils hanno accettato l'offerta del club nerazzurro da 70 milioni di euro più bonus (5 mln molto semplici da raggiungere) per arrivare agli 83 milioni di euro richiesti dal club inglese. Ormai ci siamo: il centravanti belga classe '93 è pronto a diventare un nuovo calciatore nerazzurro.

18.45 - Il Manchester United ha scelto il sostituto - La trattativa per il trasferimento di Romelu Lukaku all'Inter sembra davvero in via di definizione, così il Manchester United ha subito individuato il sostituto del centravanti belga. Secondo El Chiringuito TV, i Red Devils sarebbero disposti a pagare l'importo della clausola rescissoria di Iñaki Williams, attaccante in forza all'Athletic Club: la società inglese è pronta a versare 88 milioni di euro nelle casse del club basco.

18.30 - Ballano 3-4 milioni - L'Inter si avvicina a Romelu Lukaku, ma la trattativa non è ancora arrivata alla definitiva fumata bianca. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione ballano infatti ancora 3-4 milioni di euro, con i nerazzurri che hanno presentato la loro offerta da 75 milioni più bonus. Il club di Suning è convinto di poter chiudere entro la fine della giornata e regalare il belga ad Antonio Conte.