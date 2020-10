LIVE TMW - M'Gladbach, Rose: "Troppo timore reverenziale, ma ieri avremmo firmato per il pari"

live M'Gladbach, Rose: "Troppo timore reverenziale, ma ieri avremmo firmato per il pari"

23.15 - Per qualche minuto il Borussia Monchengladbach è avanti a San Siro e pregusta la vittoria in casa dell'Inter che, nel finale, la riprende con il solito Romelu Lukaku. A breve l'allenatore della formazione tedesca, Marco Rose, analizzerà il match in conferenza stampa. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com

23.27 - Iniziata la conferenza stampa di Marco Rose

Qual è la sua analisi post-gara? - "Risultato giusto per quanto visto in partita. Abbiamo sviluppato meno di quanto pensassi, ma nel complesso le abbiamo sfruttato al meglio le nostre occasioni. Si vede che comunque manchiamo un po' di esperienza"

Una valutazione sulla prestazione della difesa? - "Abbiamo difeso molto bene, i nostri centrali nel complesso hanno controllato bene i loro attaccanti. I gol subiti ci possono stare, ma non posso criticare nessuno"

Come mai la fase offensiva non è stata all'altezza per tutta la gara? - "Difficile giocare a San Siro, anche senza pubblico le squadre vengono influenzate. Non siamo riusciti a mettere in campo tutto quanto avevamo preparato, non siamo stati presenti a sufficienza nella loro area, abbiamo barcollato nel primo tempo senza fare tiri in porta. L'ultima mezz'ora ha scritto la storia di questo match. Finale lodevole"

La sconfitta del Real Madrid cosa le fa pensare? - "Che dobbiamo affrontare partita dopo partita con grande attenzione. Il Madrid sarà arrabbiato, ma noi ci portiamo solo cose buone da Milano. Proveremo a migliorare i nostri errori, ma dopo tutti questi anni senza Champions ci può stare non essere subito al top"

Le aspettative per lei erano alte: com'è andato questo ritorno in Champions? - "Ci stiamo godendo i risultati dei nostri sforzi della scorsa stagione. In campo mettiamo entusiasmo e voglia di giocare la Champions".

C'è rammarico visto il momento del vantaggio? - "Avremmo messo la firma per un pari qui, ma visto come sono andate le cose dispiace non aver gestito il loro attacco nel finale. Nel primo tempo abbiamo subito troppo la loro presenza, troppo timore reverenziale"

23.38 - Terminata la conferenza stampa di Marco Rose