live M'Gladbach, Thuram: "San Siro è un sogno che si realizza. Inter al top"

vedi letture

F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

18.30 - Già un gol e due assist in Bundesliga per Marcus Thuram. Tra poco l'ala francese del Moenchengladbach risponderà alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa dello stadio San Siro. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com

18.32 - Iniziata la conferenza stampa di Marcus Thuram

Solo mille spettatori: che sensazioni avrete in questo grande stadio con così poca gente? - "Sogniamo da bambini di giocare in questi stadi. Domani si realizzerà e per noi sarà una grande opportunità"

Sei nato in Italia: è un po' come un ritorno a casa? - "Ho vissuto in Italia per nove anni, ma non per questo vale come un ritorno a casa. Ogni gara a questi livelli è un sogno che si realizza. Mi godrò il momento"

Hai visto l'Inter nel derby? Cosa ne pensi dei difensori nerazzurri come de Vrij e D'Ambrosio? - "Non ho visto il derby perché stavamo preparando la partita contro il Wolfsburg, ma è chiaro che se giochi per l'Inter sei un giocatore di primo livello. Proveremo a metterli in difficoltà"

18.50 - Terminata la conferenza stampa di Marcus Thuram