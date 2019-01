LIVE TMW - Maldini: "Serve zoccolo duro italiano per un Milan di successo"

Premere F5 per aggiornare la pagina

Conclusa la conferenza stampa.

15.43 - Adotterete la stessa strategia anche su giovani italiani? "La provenienza non è un problema. Sappiamo bene l'importanza di un gruppo italiano all'interno di una squadra italiana, è anche una questione di senso di appartenenza. Certo, il mercato italiano è più ristretto rispetto a quello globale, ma una base italiana è fondamentale per ottenere dei successi".

15.15 - In quale ruolo può giocare Paquetà? "Abbiamo pensato a lui come possibile grande giocatore, poi ha giocato sia da mezzala che da mezzapunta. Ha qualità tecniche e fisiche, oltre che un'ottima mentalità. Ha tutto per poter riuscire in quello che sarà il suo ruolo, poi sull'impiego specifico vedrà l'allenatore".

15.10 - Lettori di TMW, buon pomeriggio e benvenuti alla conferenza stampa di Paolo Maldini. Il direttore dello sviluppo strategico area sport del Milan parlerà durante la presentazione del nuovo acquisto rossonero, Lucas Paquetà.