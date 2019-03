LIVE TMW - Manchester City-Schalke, precedenti tutti per i Guardiola boys

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

19.45 - La formazione del Manchester City è quasi precisamente quella attesa: Aguero punta di riferimento, con Bernando, Sane e Sterling a giostrare alle sue spalle. Zinchenko si adatta come terzino, mentre c'è Danilo al centro della difesa al fianco di Laporte. Il brasiliano ex Real Madrid è l'unica vera novità rispetto alle attese:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Danilo, Laporte, Zinchenko; Gundogan, Silva (C); Sterling, Sane, Bernardo; Aguero.

A disposizione: Muric, Stones, Delph, Mahrez, Jesus, Foden, Humphreys.

Allenatore: Guardiola.

19.11 - Le speranze dei tedeschi, già risicate, si riducono al lumicino (ma nel calcio mai dire mai) se si guardano i precedenti casalinghi del Manchester City. Con Guardiola i Citizens hanno vinto 16 delle ultime 18 partite disputate. E allo Schalke stasera servirebbe una vittoria...

🏟️ City of Manchester Stadium 😍😍😍 😮 @ManCity have won 16 of their last 18 games in all competitions...#UCL pic.twitter.com/iMuj1DxkvQ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 12 marzo 2019

19.04 - Un successo darebbe linfa vitale ad una stagione, quella dello Schalke 04, sin qui disastrosa. La squadra guidata da Domenico Tedesco è reduce dall'ennesima sconfitta, subita sul campo del Werder Brema (4-2) e al momento staziona al 14° posto in classifica. I punti sul terzultimo posto, che porta alla disputa di una gara di spareggio con la terza della Seconda Divisione, sono appena quattro. Un ritorno in Europa invece dista 17 punti, decisamente troppi. Ma Tedesco in conferenza stampa mostra fiducia: "Siamo gli outsider ovviamente, ma abbiamo ancora qualche chance secondo me. Chiaramente dovremo avere una giornata speciale per poterci riuscire".

18.36 - Non è certo un classico, ma Manchester City e Schalke 04 hanno comunque tre precedenti nella propria storia. L'ultimo, ovviamente, nella gara d'andata, con il 2-3 in rimonta. L'unico precedente in terra d'Albione risale alla stagione 1969/1970, con il Manchester City che ha vinto per 5-1 nella semifinale della Coppa delle Coppe. Il City ha inoltre ottenuto 7 vittorie e 2 pareggi contro squadre tedesche, una tradizione che sembra lasciare ben poche speranze alla formazione di Tedesco.

17.55 - Crescono le ipotesi di vedere Aymeric Laporte al centro della difesa di Guardiola stasera: SkySports rivela che oggi il giocatore non ha avuto problemi, durante la rifinitura e dovrebbe dunque guidare la difesa nella sfida di ritorno agli uomini di Tedesco. La presenza dell'ex Bilbao è quanto mai fondamentale viste le tante assenze in difesa dei Citizens.

17.03 - Il Manchester City ripropone le immagini della rocambolesca sfida d'andata:

15.30 - La cabala non sorride allo Schalke, che ha vinto solamente una volta nelle ultime nove partite di Champions League ad eliminazione diretta. Per il resto un pareggio e sette sconfitte. A parziale consolazione quell'unico successo fu un 4-3 sul campo del Real Madrid, risultato che qualificherebbe i tedeschi in caso si ripetesse contro il Manchester City.

13.40 - Queste le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; B.Silva, Gundogan, D. Silva; Sterling, Agüero, Sané

Indisponibili: De Bruyne (bicipite femorale), Mendy (ginocchio), Fernandinho (squalificato), Otamendi (squalificato), Kompany (non specificato)

In dubbio: Stones (problema muscolare)

SCHALKE: Fährmann; Stambouli, Sané, Nastasić; McKennie, Konoplyanka, Rudy, Oczipka, Bentaleb; Embolo, Burgstaller

Indisponibili: Caligiuri (caviglia), Harit (motivi disciplinari), Mascarell (pubalgia), Schöpf (ginocchio), Uth (motivi disciplinari)

13.20 - Rabbi Matondo, talentuosa ala dello Schalke, si mostra fiducioso per la sfida di questa sera: "Ci crediamo, faremo tutto il possibile in campo".

13.00 - Domenico Tedesco, tecnico dello Schalke: "Ovviamente partiamo sfavoriti, ma abbiamo una piccola possibilità. Abbiamo bisogno di un giorno speciale. Siamo agli ottavi di Champions League perché lo meritiamo. Conosciamo la nostra posizione in campionato fin troppo bene. E' molto pericolosa. Ma vogliamo essere concentrati su questa partita e ottenere un buon risultato. Per lunghi tratti, nella gara d'andata abbiamo fatto bene".

12.01 - Partita speciale per Leroy Sané. L'attaccante del Manchester City è cresciuto calcisticamente nello Schalke e proprio nella partita d'andata alla Veltins Arena si è reso protagonista di una splendida rete.

11.49 - Pep Guardiola in conrferenza stampa: "In questa competizione possono succedere tante cose in 90 minuti. All'andata siamo stati abbastanza fortunati, giocando per 20-25 minuti contro di loro in 10 sul 2-1. In circostanze normali saremmo usciti, quindi siamo stati fortunati".

11.38 - COME ARRIVA LO SCHALKE - Momento drammatico per i tedeschi, che arrivano all’appuntamento cruciale di Champions in evidente difficoltà. A ridosso della zona retrocessione in Bundesliga, la squadra di Domenico Tedesco non conosce vittoria da ben sei partite, con addirittura quattro sconfitte consecutive negli ultimi quattro match. Il tecnico dovrà fare a meno dell’infortunato Caligiuri, con Harit e Huth che non saranno della partita. Tedeschi in campo con il 4-2-3-1 che vedrà Skrzybski unica punta, mentre sulla trequarti agirà il trio composto da Matondo, Bentaleb e Konoplyanka.

11.16 - COME ARRIVA IL CITY - La squadra inglese vive un momento decisamente positivo. Primi in Premier League, vincitori della Carabao Cup ed ancora in corsa per l’FA Cup, i ragazzi di Guardiola sono chiamati a confermarsi anche al di fuori dei confini nazionali. Dopo nove vittorie consecutive, al Manchester anche il pareggio potrebbe bastare per passare il turno, anche se ovviamente gli inglesi scenderanno in campo per portare a casa il bottino pieno. Spazio, dunque, al 4-3-3 con Guardiola che dovrà fare a meno degli infortunati Bravo, De Bruyne e Stones e gli squalificati Otamendi e Fernandinho, confermerà il tridente composto da Sterling, Aguero, Sané.

11.00 - Alle 21 all'Etihad Stadium, ribattezzato per l'occasione "City of Manchester Stadium" va in scena il ritorno degli ottavi di finale di Champions League fra Manchester City e Schalke 04. Si riparte dal 3-2 per la squadra di Guardiola, risultato rocambolesco per come è maturato. Servirà un'impresa ai tedeschi e chissà che gli exploit di Ajax e Manchester United, avvenuti la scorsa settimana ed entrambi in trasferta.