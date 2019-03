LIVE TMW - Manchester City-Schalke, tedeschi chiamati all'impresa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

11.49 - Pep Guardiola in conrferenza stampa: "In questa competizione possono succedere tante cose in 90 minuti. All'andata siamo stati abbastanza fortunati, giocando per 20-25 minuti contro di loro in 10 sul 2-1. In circostanze normali saremmo usciti, quindi siamo stati fortunati".

11.38 - COME ARRIVA LO SCHALKE - Momento drammatico per i tedeschi, che arrivano all’appuntamento cruciale di Champions in evidente difficoltà. A ridosso della zona retrocessione in Bundesliga, la squadra di Domenico Tedesco non conosce vittoria da ben sei partite, con addirittura quattro sconfitte consecutive negli ultimi quattro match. Il tecnico dovrà fare a meno dell’infortunato Caligiuri, con Harit e Huth che non saranno della partita. Tedeschi in campo con il 4-2-3-1 che vedrà Skrzybski unica punta, mentre sulla trequarti agirà il trio composto da Matondo, Bentaleb e Konoplyanka.

11.16 - COME ARRIVA IL CITY - La squadra inglese vive un momento decisamente positivo. Primi in Premier League, vincitori della Carabao Cup ed ancora in corsa per l’FA Cup, i ragazzi di Guardiola sono chiamati a confermarsi anche al di fuori dei confini nazionali. Dopo nove vittorie consecutive, al Manchester anche il pareggio potrebbe bastare per passare il turno, anche se ovviamente gli inglesi scenderanno in campo per portare a casa il bottino pieno. Spazio, dunque, al 4-3-3 con Guardiola che dovrà fare a meno degli infortunati Bravo, De Bruyne e Stones e gli squalificati Otamendi e Fernandinho, confermerà il tridente composto da Sterling, Aguero, Sané.

11.00 - Alle 21 all'Etihad Stadium, ribattezzato per l'occasione "City of Manchester Stadium" va in scena il ritorno degli ottavi di finale di Champions League fra Manchester City e Schalke 04. Si riparte dal 3-2 per la squadra di Guardiola, risultato rocambolesco per come è maturato. Servirà un'impresa ai tedeschi e chissà che gli exploit di Ajax e Manchester United, avvenuti la scorsa settimana ed entrambi in trasferta.11