LIVE TMW - Manchester United, Lukaku: "Morale alto, vogliamo sfidare la Juve"

Fonte: Inviato a Manchester

14.51 - Sarà Romelu Lukaku, centravanti belga del Manchester United, ad accompagnare José Mourinho in conferenza stampa, alla vigilia della gara di domani tra i Red Devils e la Juventus.

15.11 - Conclusa la conferenza stampa di Mourinho, è atteso in sala stampa a minuti anche l'attaccante.

15.19 - Ecco Lukaku: "Il morale è alto, possiamo fare ancora meglio ma vogliamo vincere. La partita con il Chelsea non è stata perfetta, ma è stata una bella gara".

Sente la differenza con Mourinho in queste grandi partite?

"Sappiamo che è una grande partita, non vediamo l'ora di giocarla".

Quante possibilità avete di vincere la Champions?

"La sfida è quella di domani, non sarà facile".

Differenze tra il primo tempo e il secondo con Newcastle e Chelsea.

"Nel primo tempo non siamo riusciti a fare tutto quello che volevamo, ci è riuscito invece nel secondo tempo e vogliamo continuare così".

Ronaldo è un modello?

"Certo, basta vedere come gioca le partite, qualsiasi partita. È un modello per qualsiasi giocatore giovane".

Perché non iniziate sempre bene?

"Magari è un problema mentale, ma c'è un piano da seguire. Non so come spiegarlo, dobbiamo mettere più fiducia e pressione a livello offensivo".

Segni tanto con il Belgio e poco col Manchester. Come mai?

"Non lo so, magari ora sono nei primi dieci anni della mia carriera e penso che la squadra conti più di me, che debba migliorare.Gli altri devono capire i miei movimenti e io devo fare lo stesso. Quando succederà faremo meglio sia io che la squadra".