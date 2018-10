LIVE TMW - Mancini: "Essere d'aiuto a Genova". Uva: "Al 43' si fermerà il match"

Fonte: Inviato a Palazzo Tursi di Genova

Genova città azzurra. Il capoluogo ligure si appresta ad ospitare l’amichevole di mercoledì contro l’Ucraina. Fra pochi istanti il commissario tecnico Roberto Mancini parlerà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com

12.14 - Inizia la conferenza stampa.

Al Sindaco Marco Bucci fare gli onori di casa.

“Oggi presentiamo un evento che per noi sarà molto importante, un'amichevole della Nazionale italiana a beneficio degli orfani di ponte Morandi. Questo è una cosa che ci fa onore e ci rende orgogliosi. Sarà un evento che vuole mandare un messaggio a tutta Italia e non solo. Voglio solo sottolineare che ancora una volta noi come amministrazione ringraziamo la città e sappiamo che queste cose danno la forza al volano per ritornare a prendere quella voglia di crescere e quel modo di pensare del futuro che noi avevamo intrapreso brillantemente e che ha avuto uno sconquasso con la tragedia di ponte Morandi. Io sono convinto che Genova tornerà ad essere più bella di prima".

Adesso è il momento dell'Assessore alla Comunicazione, alla Formazione e alle Politiche giovanili e Culturali con delega allo sport della Regione Liguria Ilaria Cavo.

"Ben tornato al ct Mancini. Sarà un bel momento quello del 10 ottobre ma anche quello del giorno prima. Saranno due giornate in cui non solo vedremo una bella partita, ma sarà un altro momento per accedere i riflettori sulla nostra città con il fattore sport che ancora una volta dimostra vicinanza, sostegno e farà capire quali sono i grandi valori attrattivi di beneficenza che lo sport, appunto, può mettere in campo".

Prende la parola Roberto Mancini.

"Fa molto piacere essere qua. Sono dispiaciutissimo per quello che è accaduto e quello che comporterà in futuro però spero che quei giorni che sarò qua con la nazionale possano essere due giorni che possano svagare chi ha subito un danno. Avere la Nazionale mercoledì prossimo a Genova possa essere importante e possa essere d'aiuto alla città. Mi riempie di gioia".

Ora tocca a Michele Uva.

"Grazie per la giornata di oggi, è una giornata particolare, per Roberto ancora di più visti i trascorsi in questa città. L'idea di giocare a Genova è nata prima della tragedia di ponte Morandi e ci sembrava giusto tornare in una città dove ci sono due squadre che molto importanti. Era doveroso tornare in una città come Genova. Abbiamo aggiunto qualcosa al programma tradizionale promozionale. Abbiamo deciso con Regione e Comune di aiutare nove orfani della tragedia di ponte Morandi. In Liguria c'è un altissimo livello di calcio, queste attività non saranno presi dall'incasso ma da soldi federali. La squadra quando atterrerà passerà dal ponte per dieci minuti di riflessione e poi abbiamo invitato 100 ragazzi della zona disagiata a vedere l'allenamento il giorno prima. Sul maxi-schermo passerà il messaggio del numero di raccolta fondi e al 43' del primo tempo chiederemo all'arbitro di fare 30 secondi di riflessione. Noi ci crediamo perchè possa essere un momento di festa dello sport e, a nome di tutta la Federazione, il ringraziamento di quello che le autorità stanno facendo per la città di Genova".

12.25 - Termina la conferenza stampa.