LIVE TMW - Mancini: "Non ci piace perdere ma sono comunque contento"

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato così in conferenza stampa dopo la gara contro la Francia persa per 3-1: "Abbiamo commesso qualche errore, la Francia è una delle migliori squadre, ma sono contento. E' normale che dobbiamo migliorare, ma speravo anche nel 2-2 a inizio secondo tempo. I nostri avversari hanno meritato di vincere".

Chiesa ha impressionato.

"Serviranno i giovani per tornare in alto e per crescere. Lui, Berardi, Caldara e gli altri hanno personalità".

Quanto tempo ci vorrà per arrivare al livello della Francia?

"La ricetta giusta è quella che abbiamo visto stasera, dobbiamo crescere ancora ma non so quanto ci vorrà, è difficile dirlo. Dobbiamo fare bene nelle competizioni ufficiali, saranno molto importanti, anche se non mi piace perdere neanche queste sfide".

Per la gara con l'Olanda pensa di cambiare di più?

"Sì. Ho 4 o 5 giocatori freschi che voglio vedere. Chi non ha giocato giocherà contro l'Olanda, in una partita di livello".

Cosa le è piaciuto e cosa no stasera?

"La personalità sì, ma ci sono stati troppi errori tecnici. Abbiamo concesso tante ripartenze con passaggi sbagliati ma credo che sia tutto abbastanza normale".

Vuole giocare contro grandi squadre anche in amichevole?

"Sì, dobbiamo affrontare le migliori, solo così cresceremo. Le altre aiutano a dare morale e basta".

Balotelli è uscito infortunato?

"No, non ha niente di particolare".

Cosa ha visto negli occhi degli esordienti prima della partita?

"Non la paura. Certo, c'era emozione perché si affrontava la Francia. I ragazzi hanno messo tanta grinta in campo".

Ci dice qualcosa in più su Balotelli?

"Mi è piaciuto di più stasera rispetto alla sfida con l'Arabia Saudita. Può migliorare ancora ma il fatto che sia andato meglio ci fa ben sperare per il futuro".

Florenzi lascerà il ritiro?

"Sì, sta nascendo la sua seconda figlia e lo lasciamo andare".

Termina qui la conferenza stampa di Mancini.