LIVE TMW - Mancini: "Non dovevano esserci fischi per Bonucci"

Fonte: Dall'inviato a Milano

Fine della conferenza stampa.

Sui giocatori. "Sono molto motivati, hanno un buon comportamento. Per gli attaccanti... Alle volte fanno gol, altre no, è la storia del calcio. Non credo ci siano tanti problemi, è questione di tirare 5 centimetri più in là o 10 più in alto".

Sul centravanti. "Il primo tempo è stato straordinario, è mancato il gol. Può giocare con una finta punta, oppure con un attaccante".

Su Verratti. "È forte, è un grande giocatore. Tecnicamente è fortissimo, la palla non gliela porti mai via. Ha giocato tutte le ultime partite, è calato alla fine, ci può stare. Barella è stato fenomenale per l'età che ha. A centrocampo siamo messi bene".

Sui passi in avanti. "Avevamo previsto un po' più di tempo. Con l'aiuto dei ragazzi siamo riusciti a portarci avanti sul lavoro. Dobbiamo risolvere quel piccolo problema. Oggi sono stati sfortunati nella prima frazione, questo ci sta. Noi dobbiamo migliorare sotto porta".

Sullo stile di gioco. "Abbiamo giocatori tecnici, abbiamo preso questa strada perché abbiamo questi calciatori. Dobbiamo avere rapidità per gli spazi. In una partita c'è anche il contropiede, la nostra squadra deve avere tutto. Piano piano metteremo a posto l'attacco. Eravamo sempre nella nostra metà campo".

Sul mancato gol. "È difficile fare un pressing per novanta minuti come i nostri primi 50. Se fai gol poi si possono aprire, per noi è un passo in avanti, la squadra ha dimostrato di sapere giocare a pallone".

Sul Portogallo. "Li abbiamo messo lì, loro non hanno mai preso palla, poi purtroppo non siamo riusciti a realizzarlo. Nel complesso credo sia stata un'ottima partita".

Sui fischi a Bonucci: "Non dovevano esserci, dopo un quarto d'ora sono finiti. Qui gioca la Nazionale, vanno incitati tutti".