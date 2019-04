LIVE TMW - Mancini: "Stage per conoscersi meglio. Fiducioso per il futuro"

E' iniziato oggi al Centro Tecnico Federale di Coverciano lo stage della Nazionale, che andrà avanti fino a domani. Nell'Aula Magna del Centro ha preso la parola il ct Roberto Mancini. Accanto a lui il ct dell'Under21 Gigi Di Biagio e quello dell'Under20 Paolo Nicolato. Ecco le parole di Mancini: "Ci sono qui giovani e giovanissimi, era giusto essere qui tutti insieme anche con i ct delle Under. Mi sembrava giusto così. Voglio conoscere i giocatori a livello tecnico, con allenamenti anche leggeri"

Mancini sta con Adani o Allegri? "Il problema è che finita la gara il tecnico può essere stanco... Si è parlato di calcio. Può capitare un confronto, non è nulla di grave. Se uno esprime un'opinione va accettata, ognuno di noi pensa in modo differente, per quanto mi riguarda non è un problema. Ma non posso parlare per gli altri"

Sulle gare da interrompere per razzismo: "Ci sono persone che sono allo stadio e si comportano bene. Queste cose accadono in Italia ma anche altrove in Inghilterra. In Inghilterra agiscono subito contro chi fa atti di questo genere. Accadono e continueranno ad accadere. Forse si può agire più rapidamente sapendo di chi si parla"

Sul calcio di oggi nelle nazionali azzurre, Mancini: "Portiamo avanti un pensiero che sia condiviso con Under21 e 20. Riuscire a dare alle squadre una mentalità offensiva. Le nazionali giovanile stanno facendo bene. Il problema per i ragazzi è quando arrivano in prima squadra che fanno più fatica a giocare ma la qualità c'è"

Così Di Biagio: "Più che il modulo abbiamo idee simili. Parliamo spesso di come vogliamo giocare, il confronto con Roberto e Paolo Nicolato è continuo. Quello che ci preme di più è far crescere i ragazzi al di là dei moduli. son più importanti i principi. Noi cerchiamo di preparare i ragazzi in funzione della Nazionale A"

Nicolato: "Partiamo dai giocatori e da lì costruiamo il gioco. Per valorizzare i talenti. Abbiamo l'obiettivo formativo, la nostra soddisfazione è vedere tanti ragazzi che saranno utili per la nazionale A. questo è il compito. Poi il mondiale u.20. siamo convinti di poter far bene, anche con ragazzi alla prima esperienza internazionale"

Ancora sulla querelle Adani-Allegri: "Credo che chi vince sia la squadra che fa meglio degli altri. O perchè ha giocato meglio o perchè ha giocatori migliori. Alla lunga vince la più forte e quella che fa meglio degli altri. In Italia siamo cresciuti con la mentalità che la cosa più importante è il risultato però è cambiata nel tempo. Certo, abbiamo vinto quattro mondiali. Si gioca per vincere e giocar bene e negli ultimi anni in Italia le squadre stanno giocando meglio"

Di Biagio: "Anche se si vincono gare sporche si è comunque una grande squadra. Per quanto riguarda l'under21 Mancini ha l'imbarazzo della scelta su chi scegliere. Cercheremo di arrivare in fondo all'Europeo. Chi verrà con noi all'europeo di quelli convocati da Roberto? La sua disponibilità è chiara. Vedremo il sei giugno. La priorità e la nazionale A. Nomi ora non ne possiamo fare".

Così Mancini: "Io ne convoco sette e lui deciderà chi chiamare" (Donnarumma, Kean, Chiesa, Barella, Mancini, Zaniolo, Pellegrini, ndr)

Sul ricambio generazionale, Mancini: "Bonucci e Chiellini? Ancora non possiamo definirli anziani. Dietro di loro ci sono Caldara, Mancini... Ce ne sono anche nell'under21. Non credo che quello dei difensori sia un problema. Tonali? Può fare i mondiali u.20, può giocare in u.21 o con noi. Vedremo"

Cosa manca per valorizzare i giovani? Di Biagio: "Quando sbagliano nelle altre nazioni, continuano a giocare. Qui invece vengono messi da parte. Chiediamo che vengano fatti giocare. I ragazzi devono fare di più e noi dobbiamo dar loro la possibilità di sbagliare"

Mancini: "La penso allo stesso modo. L'Ajax per 3-4-5 anni non vince nulla perchè dà fiducia ai giovani e poi col tempo diventa forte. Serve fiducia e tempo"

Nicolato: "Abbiamo un pessimo rapporto con l'errore che è invece necessario per la crescita di ognuno di noi. Siamo concentrati sul presente e poco sul futuro"

Campionato chiusura prossimo anno (fissato per il 24 maggio): "Se chiude prima i giocatori avranno recuperato un po' di forze. Dopo 11 mesi e prima di un campionato d'Europa hanno bisogno di una settimana di libertà per scaricarsi. Vedremo. La speranza è che si possa cambiare qualcosa. Nell'anno dell'Europeo spero che qualcosa si possa fare"

Mancini su Under21: "Possono vincere l'europeo, sono forti"

Su Balotelli: "Deve comportarsi bene, se vai in campo con un giocatore a rischio ammonizione e espulsione. Deve essere corretto in campo. Gliel'ho detto tante volte. Deve giocar bene e far gol"

Nicolato su Sottil: "Giocatore che ho convocato spesso. Potrebbe essere coinvolto nei play-off col pescara e vedremo cosa succederà per il mondiale. Vediamo. Se i club si oppongono non c'è niente da fare"

Mancini su Salcedo, Riccardi, Gozzi: "Riccardi e Salcedo sono tecnici e bravi. sono giovani e c'è da capire che ruolo potranno fare. Gozzi è un buon difensore fisico, ha le qualità per diventare bravo. Ma sono tutti giovani e ci vuole tempo"