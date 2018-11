LIVE TMW - Maran: "Il primo gol ci ha tramortito, ma siamo rimasti in partita"

Dall'inviato all'Allianz Stadium

Al termine della gara tra Juventus e Cagliari, terminata 3-1 a favore dei bianconeri, analizza il match Rolando Maran. Ecco le dichiarazioni raccolte in sala stampa nel post partita da Tuttomercatoweb: "Il gol a freddo poteva tramortire qualsiasi squadra - spiega il tecnico dei rossoblù - invece abbiamo avuto la capacità di pareggiare in maniera meritata. L'autorete ci ha rimessi sotto ma siamo sempre rimasti in partita. Abbiamo costruito contro la migliore del campionato e poco prima che loro chiudessero la partita siamo andati vicino al pareggio. Peccato, perché la prestazione è stata buona, c'è stata crescita anche se andiamo a casa senza risultato positivo. Non abbiamo avuto una mano dagli episodi".