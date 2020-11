live Matip: "Van Dijk mancherebbe a tutti. Atalanta? Cos'è successo a Bergamo non conta"

13.55 - Sarà Joel Matip ad accompagnare Jurgen Klopp nella consueta conferenza stampa prepartita contro l'Atalanta.

Prende la parola Matip. "Non vedevamo l'ora dei tifosi allo stadio, anche in un numero ridotto, anche fossero in pochi".

Da quando si è fermato van Dijk avete preso pochi gol. "Un giocatore come lui mancherebbe a tutte le squadre, poi tutti devono rispondere presente. Stiamo giocando bene, dobbiamo mantenere un alto livello di prestazioni, lo stiamo facendo in questo momento. Sono molto fiducioso nei miei compagni di squadra".

Sta facendo qualcosa di diverso per minimizzare il rischio di infortunio? "Sto lavorando sodo, lo staff medico ci aiuta con la preparazione fisica, poi non sempre puoi evitare. Spero di giocare più partite possibili".

Sente di avere addosso responsabilità supplementare? "Cerco sempre di giocare al meglio, nel mio ruolo, aiutando i compagni di squadra. C'è un gruppo di giocatori con molta esperienza, cerchiamo di aiutarci. Però se riesco a dare un sostegno particolare ci provo".

Com'è giocare contro questi attaccanti in allenamento? "Tutti sono bravi, ci mettono a dura prova. Possiamo sempre migliorare, è una bella sfida, ci fa piacere giocare contro i migliori in allenamento. È quello che abbiamo fatto negli ultimi tre anni, ha funzionato abbastanza bene".

Ha giocato con Fabinho, Gomez e van Dijk. È difficile adattarsi? "I giocatori reagiscono in maniera diversa, in fin dei conti è uguale, devi essere pronto e adattarti, ma questo vale per tutta la squadra, non solo per tutta la difesa. Per ora teniamo abbastanza bene, speriamo di continuare. Tutti i selezionati riescono a dare il loro meglio. Ogni singolo giocatore si deve adattare".

Cosa vi aspettate dall'Atalanta? "Sono molto bravi in attacco, rispettiamo tutte le squadre di valore europeo. È una partita difficile tosta, non ha senso fare paragoni con quanto successo in Italia, dobbiamo ripartire dal primo minuto. Noi siamo al nostro livello migliore, ma sarà difficile ugualmente".

Fine della conferenza stampa.