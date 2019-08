LIVE TMW - Mazzarri: "A inizio ripresa ero un po' preoccupato. Bene il risultato"

Fonte: nostro inviato all'Olimpico Grande Torino

Il Toro trionfa nell'andata del terzo turno preliminare di Europa League: 5-0 allo Shakhtyor Soligorsk al Grande Torino, ipotecato così il passaggio al play-off del 22 e 29 agosto (con ogni probabilità contro il Wolverhampton, che ha espugnato Pyunik con un netto 0-4). Dalla sala stampa dello stadio, il tecnico granata Walter Mazzarri commenta così la vittoria dei suoi. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.

Mazzarri, come ha visto la partita?

"A inizio ripresa ero un po' preoccupato: avevamo concesso un po' troppo, Izzo ha chiesto, altri non stavano benissimo. Se vogliamo continuare il percorso europeo non dobbiamo concedere determinate palle gol ed essere così ingenui. Mi sono arrabbiato tra il primo e il secondo tempo. Ma bene il risultato, abbiamo segnato tanto e non subito".

Come stanno Izzo e Nkoulou?

"Nkoulou aveva solo un po' di crampi, Izzo dovrà fare accertamenti. Ma ho la sensazione che non sia nulla di grave".

Come giudica la prestazione di Zaza?

"Ha fatto bene, poi è calato come tutta la squadra. Si può fare sempre meglio, si può crescere ancora: siamo un'ottima squadra ma se vogliamo andare avanti, troveremo squadre sempre più forti".

Lo stadio era caldo: è soddisfatto anche da questo punto di vista?

"Era bellissimo vederlo così, questi tifosi si meritano gioie. Ed è un punto di forza per noi: dobbiamo crescere tutti insieme, anche con voi della stampa, perché se si lavora insieme si lavora meglio".

Cosa è successo nell'occasione clamorosa del Soligorsk del primo tempo?

"Mi sono arrabbiato moltissimo: abbiamo fatto una serie di disattenzioni incredibili, sembravano il Barcellona. Ho un'idea, ma è meglio che la dica ai giocatori e non qui".

Come stanno gli infortunati?

"Djidji ha avuto un infortunio noioso, ma rientra nei tempi: forse tra qualche giorno torna con la squadra. Lyanco ha avuto una distrazione, bisogna stare attenti e non forzarlo troppo. Nel giro di 10-20 giorni tornerà ad allenarsi in gruppo"

Cosa ne pensa della prova di Bonifazi?

"Ha fatto un grande campionato, l'anno scorso ha dimostrato di essere un giocatore giovane e affidabile. Temevo il minutaggio che potesse avere, ma sono contento di ciò che ha fatto vedere".

Termina la conferenza stampa di Mazzarri.