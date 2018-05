LIVE TMW - Mazzarri: "Chi ci sarà il 6 luglio deve amare la maglia del Toro"

Fonte: Inviato al "Ferraris" di Genova

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si chiude qui la stagione del Torino non senza qualche rammarico. Fra pochi istanti il tecnico granata Walter Mazzarri incontrerà i media per analizzare la gara in casa del Genoa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Contento della prestazione?

"Io sono sempre uno che cerca il capello. I ragazzi mi hanno fatto arrabbiare in certi momenti i ragazzi potevano fare meglio col pallone anche perchè potevamo creare più occasioni. E' chiaro che fare risultato in uno stadio così importante non era facile. Il Genoa è partito con un gran pressing e siamo stati bravi e non fare errori clamorosi. Sono contento che la squadra sta giocando per il risultato, assomiglia allo spirito che da sempre contraddistinguono le mie squadre".

Dispiaciuto dell'arbitraggio?

"Io vorrei che gli arbitri non si facessero condizionare dal fattore campo, utilizzassero lo stesso metro nei falli a centrocampo. Io ho visto questo. Bisogna che stiano attenti a queste cose".

Quattro punti in più rispetto all'andata.

"Il girone di andata è una storia diversa. Il Benevento nel girone di ritorno sarebbe salvo. Il ritorno è sempre più difficile rispetto all'andata ma non è per tirare acqua al mio mulino".

Belotti?

"A parte Belotti io sono contento che il mercato finisca prima. Non riguarda solo Andrea, i ragazzi sanno che chi ritornerà il 6 luglio ami la maglia del Toro. Non guarderò in faccia nessuno e penso che se tutti torneranno con questa mentalità si potrà fare molto meglio rispetto a quest'anno".

Sono dettate linee guida sul mercato?

"Sì sono state dettate indicazioni. E' chiaro che è come mi chiede la formazione prima della partita non ve lo posso dire. Il mercato porta delle variabili ed è inutile fare discorsi precisi. Voglio una rosa dove tutti siano motivati".