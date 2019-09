LIVE TMW - Mazzarri: "Mancavano cinque titolari. Risultato casuale? Va bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

22.45 - È prevista fra poco la conferenza stampa di Walter Mazzarri, tecnico del Torino, dopo la vittoria per 3-2 contro l'Atalanta.

23.25 - Inizia la conferenza stampa di Mazzarri.

Sulla gratificazione della serata. "I miei giocatori hanno dato l'anima, sembrava quasi più stanco l'avversario rispetto a noi. Siamo cresciuti, poi quando arriviamo alla trequarti sbagliamo l'ultima decisione. Avevamo di fronte una delle squadre più forti del campionati, devo solo elogiare i miei calciatori, sono stati eccezionali, hanno fatto qualcosa di eccezionale".

Sulla vittoria più bella. "È una di quelle, forse sì. Ma da sette-otto mesi a questa parte ci siamo tolti qualche soddisfazione. Forse la buccia di banana è quella in casa con il Wolverhampton, poi se l'è giocata con tutti, facendo molto bene. I ragazzi stanno facendo cose stupende, non ci scordiamo che oggi mancavano cinque titolari. Non comprimari. Il gruppo è unito, c'è una forte organizzazione. Bonifazi, Meite, Berenguer, Belotti ha lottato sempre come un leone".

Sulle cose da migliorare. "Baselli ha incominciato ad affinare il piede, la mette sempre nel modo giusto. Ci manca un po' di qualità, ma poi prendiamo molte punizioni. Nel secondo tempo, con Meite tra le linee, bastava essere un pochino più bravi a dare la palla per tirare in porta. Si fanno tante azioni come De Silvestri sull'1-0... Noi siamo sempre lì, l'abbiamo visto a Wolverhampton".

Sul mercato. "Io faccio l'allenatore, al mercato ci pensa il presidente e il direttore sportivo".

Sugli infortunati. "Iago intanto lo rivedo, perché finora non l'ho mai visto. Ansaldi ce ne ha per un po', Zaza a quanto pare dovrebbe ricominciare ad allenarsi tra poco. Parigini è recuperato, Edera ce ne avrà ancora".

Su quel qualcosa in più. "L'Atalanta, l'anno scorso ai preliminari, ebbe un contraccolpo psicologico. Quando dico che il Sassuolo è una signora squadra e che non è facile vincere dopo il Wolverhampton... È la forza del campo e del lavoro".

Sul risultato casuale. "Una partita così, con tutti gli infortunati, averla giocata come ha detto Gasperini mi sta bene. Davanti l'Atalanta ha una realtà importante, avevano giocatori freschi, va benissimo. È stato premiato il cuore Toro. Oggi siamo stati giustamente ripagati".

Finisce la conferenza stampa di Mazzarri.